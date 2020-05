Meeter: de Mac-app waarvan je niet wist dat je hem nodig had

Meeter - Fast Call Initiation Gratis Onze score 8,5

Had je nou een vergadering in Zoom of Google Meet? En waar kun je het linkje vinden? Zulke problemen zijn met Meeter verleden tijd. De handige Mac-app verzamelt al je videobel-afspraken op één plek: een tool waar je niet meer zonder kan.

Meeter: alle videobel-afspraken op één plek

Als je thuis aan het werk bent, zoals velen van ons in deze tijd, is het vast herkenbaar: je kalender staat vol met videobel-afspraken. Meeter verzamelt al deze afspraken voor je in een lijst. Heb je vandaag een afspraak? Dan hoef je alleen nog maar even op de deelneem-knop in Meeter te klikken om de vergadering te starten.

Of je nu Jitsi, Meet, Zoom of een ander videobel-programma gebruikt: als je het in de agenda zet, komt het standaard in Meeter te staan. Meeter ondersteunt Zoom, Google Meet (of Hangouts), Webex, Microsoft Teams, Jitsi, Ring Central, Amazon Chime en GoToMeeting. Wanneer je de Mac-app downloadt, komt er in de menubalk rechtsboven een icoontje te staan.

Koppel Meeter met de macOS-agenda

Je kunt Meeter alleen koppelen aan je macOS-agenda’s en -contacten. Als je deze dus niet gebruikt, is het belangrijk om eerst je andere agenda te koppelen met de standaard Agenda-app van macOS. Zo voeg je een agenda toe:

Open de Agenda-app; Klik in de menubalk linksboven op Agenda; Kies ‘Voeg account toe…’; Klik het soort account dat je hebt aan (zoals Google) en vul je gegevens in.

Zodra je Meeter voor het eerst opstart, vraagt de Mac-app om toegang tot de standaard macOS-agenda. Wanneer je de agenda hebt gekoppeld met Meeter, dan hoef je er niks meer voor te doen om de videobel-afspraken in Meeter te krijgen. Dat gaat automatisch zodra er in jouw agenda een nieuwe meeting wordt gepland.

Vergaderingen starten in Meeter

Staat er een afspraak in je agenda met een link om te videobellen, dan komt deze automatisch ook in Meeter terecht. Als je op het icoontje klikt, zie je alle meetings die vandaag gepland staan. Daarnaast zie je een knop om direct deel te nemen aan de vergadering.

Wil je handmatig een collega videobellen, dan kan dat ook makkelijk in Meeter. Klik dan op het Meeter-icoontje en vervolgens op het blauwe icoontje van een telefoon en een plusje. Als je Meeter toegang geeft tot je contacten, dan kun je hier een naam invullen en deze persoon direct bellen.

Ook als je geen verschillende videobel-programma’s gebruikt is Meeter ideaal. Op deze manier hoef je nooit meer op zoek te gaan naar een link om de vergadering in te gaan, maar worden deze netjes op één plek verzameld. De Mac-app is gratis te downloaden in de App Store, dus het is zeker het proberen waard.

