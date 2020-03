Mario Kart Tour voor iOS krijgt op 9 maart multiplayermodus

Mario Kart Tour krijgt een multiplayerfunctie, waardoor je tegen vrienden of onbekenden kunt racen. Op 9 maart worden de nieuwe gamemodi toegevoegd aan de populaire iOS-game.

Mario Kart Tour multiplayer-opties

De multiplayerfunctie in Mario Kart Tour kent drie verschillende opties. Zo wordt het mogelijk om vrienden of mensen in de buurt uit te dagen voor een potje met zelf ingestelde regels voor de races. De tweede optie zijn de ‘Standard Races’, waarbij je willekeurig wordt ingedeeld in een race met gamers die je niet kent.

De laatste multiplayer-optie heet ‘Gold Races’. Daarmee kun je de snelste en meest uitdagende races rijden tegen andere gamers. De regels veranderen dagelijks. Hiervoor heb je wel een vrij prijzig Gold Pass-abonnement nodig op het spel.

Uitgebreid getest

Dat er een multiplayerversie van Mario Kart Tour voor iOS zat aan te komen, was al even bekend. Nintendo draaide al een gesloten bètaversie van het spel sinds december vorig jaar. Sinds januari was het mogelijk je in te schrijven voor een publieke bèta om de multiplayerfunctie uit te testen.

Mario Kart Tour kwam in de herfst van vorig jaar uit en bleek een schot in de roos. In de review schreven we: “De game speelt lekker weg, met fijne korte races en vooral een hoop dingen om te ontgrendelen.” Nadeel bleek wel dat de game vrij veel om geld vroeg. “De nadruk ligt alleen wel heel erg op het doen van in-app aankopen, waarbij je niet altijd weet weet je krijgt.” In het jaaroverzicht van 2019 bestempelden we de game als één van de beste van het jaar.

Mario Kart Tour multiplayer live in de nacht van 9 maart

De multiplayermodus gaat volgens Nintendo live op 8 maart, om 8 uur ‘s avonds ‘Pacific Time’. Door het tijdsverschil is het dan in Nederland vroeg in de ochtend van 9 maart. Zodra je wakker wordt, kun je dus direct tegen anderen een race beginnen.

