Deze functie maakt Apple Kaarten veel beter (dan Google Maps)

Twijfel je tussen Apple Kaarten en Google Maps? Deze functie maakt Apple’s navigatiedienst veel beter dan Google Maps!

Apple Kaarten vs Google Maps

Ben jij veel onderweg met de auto (of fiets)? In dat geval kan een navigatiedienst tegenwoordig niet meer ontbreken. Je tovert smartphone om tot een volwaardige navigatiedienst met behulp van een simpele applicatie. De grote vraag is: welke navigatiedienst ga je gebruiken? Apple Kaarten en Google Maps zijn op dit moment de populairste navigatie-apps, maar er zijn duidelijke verschillen tussen de twee diensten.

Het grootste verschil tussen Apple Kaarten en Google Maps is te zien op de kaarten van beide applicaties. De navigatiediensten beschikken over verschillende weergaven, die bij Apple Kaarten de laatste tijd behoorlijk is aangepast. Wil je een plek opzoeken en ben je benieuwd hoe de omgeving eruitziet? Dan kun je tegenwoordig beter Apple Kaarten gebruiken, want een nieuwe functie brengt bekende steden enorm gedetailleerd in beeld.

Gedetailleerde kaart

Apple introduceerde in 2021 Detailed City Experience, een nieuwe functie die met iOS 15 naar Apple Kaarten kwam. Deze feature zorgt ervoor dat bepaalde gebouwen, planten en andere delen heel gedetailleerd verschijnen op de plattegrond. In de afgelopen vijf jaar heeft Apple deze functie behoorlijk uitgebreid, zo kun je inmiddels ook Amsterdam in detail bekijken met Apple Kaarten. Recente toevoegingen zijn Rome en Napels, waar je beroemde bouwwerken in 3D bij Apple Kaarten kunt bekijken.

Gedetailleerde wegen zijn ook onderdeel van de Detailed City Experience, dat vooral van pas komt bij complexe verkeerspunten. Door de gedetailleerde weergave weet je precies welke afslag je moet nemen en welke weg je moet volgen. De 3D-weergave is zo niet alleen een hele leuke toevoeging, maar ook een functie die regelmatig van pas komt tijdens het navigeren. Dat is een groot voordeel van Apple Kaarten, want Google Maps moet het zonder dit onderdeel doen.

In Apple Kaarten zie je overigens niet alleen een gedetailleerde weergave van grote steden als Amsterdam, Londen en New York, maar ook van circuits van de Formule 1. Apple voegt regelmatig nieuwe circuits toe, zo is de Grand Prix van Miami sinds kort te zien in Apple Kaarten. Deze toevoegingen maken Apple Kaarten in bepaalde situaties net wat interessanter en handiger dan Google Maps, die geen Detailed City Experience heeft.

Gebruik je altijd Google Maps? Dan is het zeker waard om eens Apple Kaarten te gebruiken, zeker als je gaat navigeren in een grote stad. Detailed City Experience is inmiddels beschikbaar in 37 steden over de hele wereld. Ben je benieuwd naar meer verschillen tussen Apple Kaarten en Google Maps? Bekijk hier onze complete vergelijking!