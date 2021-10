Zo verberg je de notch van de nieuwe MacBook Pro (2021)

De MacBook Pro van 2021 heeft een notch en daar is lang niet iedereen blij mee. Gelukkig kun je deze inkeping heel simpel verbergen met een nieuwe, gratis app voor macOS.

Deze app verbergt notch van MacBook Pro (2021)

Anno 2021 heeft niet alleen de iPhone, maar ook de MacBook een notch. De nieuwste MacBook Pro (die in 14 en 16 inch-formaat komt) heeft precies bovenin het scherm een notch, ook wel inkeping genoemd. Volgens Apple is dit een handige manier om de camera weg te werken, want hierdoor heb je relatief veel scherm tot je beschikking.

Lang niet iedereen is echter blij met de notch. Je kon de klok er daarom op gelijk zetten dat iemand met een trucje zou komen om het hapje uit het scherm weg te poetsen, en dat is nu gebeurd.

De toepasselijk genaamde app TopNotch camoufleert de notch van de MacBook Pro door de gehele menubalk zwart te maken. De knoppen in deze balk kun je nog steeds gebruiken, want alleen de kleur verandert. Je levert dus geen functionaliteit of schermruimte in.

TopNotch is een gratis app en is gemaakt door MakeTheWeb. Dit bedrijf heeft bijvoorbeeld ook CleanShot gemaakt, een handig programma om schermopnamen op je Mac mee te maken. Je hebt minstens macOS Big Sur (11.0) nodig om TopNotch te kunnen downloaden.

→ Download TopNotch voor macOS (gratis)

Meer over de MacBook Pro (2021)

De MacBook Pro van 2021 is op alle fronten verbeterd. Hij is razendsnel dankzij de nieuwe M1 Pro of M1 Max-chip, heeft allerlei aansluitingen (waaronder hdmi en een sd-kaartlezer) en de aanraakgevoelige Touch Bar is verdwenen.

Ook nieuw: het XDR Retina-scherm. Dit display heeft mini-led-technologie, waardoor beelden veel vloeiender en helderder ogen. Al deze verbeteringen kosten wel een flinke duit. De nieuwe laptop begint bij 2249 euro en is sinds deze week verkrijgbaar.

