Lens Buddy: is dit de perfecte app voor selfies?

Ben jij iemand die ontzettend vaak selfies met je iPhone maakt? Dan moet je Lens Buddy echt eens proberen. Dit is een gratis app, speciaal voor selfies!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Lens Buddy: de perfecte app voor selfies

Lens Buddy is een app die gemaakt lijkt te zijn voor het nemen van selfies. En het mooie is: hij is helemaal gratis en er zit geen reclame in. De app kun je gratis downloaden uit de App Store.

Lens Buddy - Self Timer Camera Adam Szedelyi 9,6 (297 reviews) Gratis via App Store via App Store

Voor gebruik eerst instellen

Als je de app voor de eerste keer start moet je kiezen hoeveel foto’s Lens Buddy moet maken. Standaard staat het aantal foto’s op 10, maar je kunt zelfs tot 500 en meer gaan. Daarna kies je hoeveel seconden tussen elke foto moet zitten. Zo heb je de tijd om je gezichtsuitdrukking te veranderen.

De laatste instelling die je moet aanpassen is misschien wel de belangrijkste. Hier kies je waar Lens Buddy de selfies moet bewaren. Wanneer je voor ‘App (offline)’ gaat, dan worden de foto’s in de app zelf opgeslagen. Haal je de app weg, dan zijn de foto’s ook verdwenen. Maar zo houd je wel je Foto’s-app op je iPhone netjes opgeruimd.

Je kunt er ook voor kiezen om de selfies meteen in de ‘Camera roll’ te zetten. De foto’s worden dan in de app Foto’s opgeslagen. Zelfs wanneer je de app dan weggooit blijven je selfies veilig.

Als laatste moet je Lens Buddy toegang geven tot de camera van je iPhone. Tik op ‘Enable camera permission’ en ‘OK’. Daarna is de app is klaar voor gebruik.

Selfies maken met de app Lens Buddy

Lens Buddy is niet alleen voor selfies, je kunt ook ‘normale’ foto’s maken. Wanneer je een selfie met Lens Buddy wilt maken, moet je dus eerst de camera omdraaien met het camera-icoontje rechtsonder. Daarna kun je meteen aan de slag. Met de knoppen onder het camerabeeld pas je heel eenvoudig on-the-fly de instellingen aan.

Heb je alles naar wens ingesteld? Dan druk je op de afdrukknop. De app maakt dan de ingestelde hoeveelheid foto’s achter elkaar. Aan de gele balk zie je hoe lang de pauzes tussen de verschillende foto’s is.

Heb je alle foto’s gemaakt? Dan tik je op de foto linksonder en kies je voor ‘All Photos’. Je kunt nu alle foto’s bekijken en ze (indien nodig) exporteren naar je Foto’s-app op je iPhone. Ook handig: bovenaan kun je met de knop ‘Closed eye’ alle foto’s uitlichten waarop je je ogen dicht hebt. Je kunt ze dan meteen verwijderen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone met de beste camera

Voor het maken van goede selfies heb je natuurlijk niet alleen een app nodig. Ook de camera van je iPhone moet goed zijn. Wil je de iPhone met de beste (selfie-)camera? Dan moet je op dit moment bij de iPhone 14 Pro of iPhone 14 Pro Max zijn.

De iPhone 14 Pro (Max) heeft drie camera’s achterop, waaronder een 48 megapixel-hoofdcamera. Voorgaande Pro-modellen moesten het met ‘slechts’ 12 megapixel doen. Daarnaast vind je aan de voorkant een 12 megapixel-selfiecamera. Deze kan onder meer foto’s en video’s in 4K-kwaliteit maken.

Wil je een iPhone 14 Pro (Max) kopen? Check dan onze iPhone 14 Pro-prijsvergelijker en de iPhone 14 Pro Max-prijsvergelijker. Dan weet je zeker dat je altijd de beste prijs te pakken hebt.