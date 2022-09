Launchify: open apps meteen vanuit je iOS 16 vergrendelscherm

Je kunt met iOS 16 je vergrendelscherm behoorlijk personaliseren. Met een nieuwe app wordt er zelfs nog meer mogelijk. Met Launchify open je apps direct vanaf je iOS 16 vergrendelscherm.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Lanceer apps vanaf je vergrendelscherm met Launchify

Het vergrendelscherm van je iPhone heeft in iOS 16 een grote metamorfose ondergaan. Zo kan je bijvoorbeeld diepte toevoegen aan je achtergrond. Dat doe je door een deel van je onderwerp achter je klok te plakken. Over deze klok gesproken; hier pas je met iOS 16 ook het lettertype en de kleur van aan.

Maar het mooist vinden we dat je widgets in iOS 16 rechtstreeks op je vergrendelscherm kunt toevoegen. Helaas geldt dit niet voor het openen van apps. Gelukkig laat Launchify jou wel apps vanaf het nieuwe vergrendelscherm van iOS 16 openen via deze widgets!

Zo stel je Launchify in op je iOS 16 vergrendelscherm

Launchify is een app van de Nederlandse ontwikkelaar Niels van Straaten. Hij benut de nieuwe functies van je iPhone-beginscherm om jou nóg sneller te iPhone te laten gebruiken. De naam is ook toepasselijk; Launchify komt mooi overeen met het nieuwe astronomie-thema van de nieuwe wallpapers van Apple.

Het is redelijk eenvoudig om Launchify in te stellen als ‘widget’ op je vergrendelscherm van iOS 16. Zorg eerst dat je de app installeert en volg daarna de onderstaande stappenplan om dit in te stellen:

Tik op het plusje rechtsboven in Launchify; Voeg een app toe in de app-bibliotheek; Kies je afbeelding voor die app; Ga naar je vergrendelscherm en hou een lange tijd het scherm vast; Tik op ‘Pas aan’; Tik op ‘Voeg widgets toe’; Voeg ‘Launchify’ (met het raket-icoontje) toe uit de lijst; Tik in het scherm nog een keer op het icoontje van Launchify en kies de app die je snel wil lanceren met Launchify vanuit je iOS 16 vergrendelscherm; Tik op ‘Gereed’; Tik op of ‘Stel in als achtergrondpaar’ of ‘Pas beginscherm aan’; Tik op het scherm en voilà, je kunt je app snel openen!

Let op: Je kan maar één app op deze manier openen als je geen abonnement afsluit. Je moet dus kiezen welke app je op je beginscherm wilt hebben staan. Je kunt natuurlijk ook gewoon een abonnement nemen voor 2,49 euro per maand of 19,99 euro per jaar. Dan kun je ook je eigen afbeeldingen toevoegen als icoontje.

