De gratis versie van LastPass werkt binnenkort maar op één type apparaat: telefoons of computers. Wie de wachtwoordenbeheerder op beide systemen wil gebruiken, moet de portemonnee trekken. iPhoned zet daarom de beste alternatieven voor LastPass op een rij.

Alternatieven voor LastPass

De wijziging gaat per 16 maart in. Vanaf dat moment moeten LastPass-gebruikers met de gratis versie kiezen of ze de wachtwoordenbeheerder op mobiele apparaten, zoals smartphones en tablets, of op computers willen gebruiken. Alleen met een betaald abonnement (à ruim 30 euro per jaar) kun je de dienst op beide soorten platformen gebruiken.

Er is echter geen gebrek aan goede wachtwoordenmanagers. Hieronder zijn de beste alternatieven voor LastPass overzichtelijk opgesomd.

1. Bitwarden

Bitwarden is de afgelopen jaren ontzettend populair geworden. De volledige gratis wachtwoordenbeheerder is helemaal open source, waardoor de broncode voor iedereen inzichtelijk is. Met andere woorden: ontwikkelaars kunnen controleren hoe de app ‘onder de motorkap’ in elkaar steekt.

Verder is Bitwarden op vrijwel alle platformen beschikbaar, zijn er meerdere handige extensies voor browsers verkrijgbaar en kun je het programma in eigen beheer draaien. Deze optie is vooral aan te raden voor technisch onderlegde gebruikers.

Bitwarden is volledig gratis te gebruiken, maar voor minder dan 1 euro per maand kun je bijvoorbeeld extra beveiligde cloudopslag voor je gevoelige bestanden kopen. Ook kun je met een betaald Bitwarden-pakket veiliger inloggen bij apps en websites met behulp van een fysieke aanmeldsleutel, zoals de YubiKey.

2. 1Password

1Password is één van de bekendste wachtwoordenbeheerders en blinkt vooral uit in functies. Het betaalde abonnement komt bijvoorbeeld inclusief VPN-dienst. Hiermee is het mogelijk om je internetverkeer te versleutelen en zo bijvoorbeeld je privacy op te krikken. Ook kun je met een VPN content die hier niet verkrijgbaar is alsnog kijken, door te doen alsof je vanuit het buitenland internet.

Verder beschikt 1Password over alle functies die je van een degelijke wachtwoord-app mag verwachten. Het programma is op vrijwel alle platformen verkrijgbaar, heeft een overzichtelijk en mooi design en dankzij de browserextensies krijg je direct een sterk wachtwoord voorgeschoteld bij het maken van een nieuw account.

1Password is 30 dagen gratis te gebruiken. Daarna moet je een abonnement van ongeveer drie euro per maand afsluiten. Je kunt ook een gezinsabonnement nemen, dat naar verhouding goedkoper is.

3. Dashlane

Als we het over alternatieven voor LastPass hebben, mag Dashlane niet ontbreken. Dit bekende programma klopt zichzelf vooral op de borst als meest veilige optie. Het bedrijf gebruikt bijvoorbeeld verschillende servers voor het opslaan van wachtwoorden. Op die manier wordt het inbraakrisico gespreid.

Verder is ook Dashlane op vrijwel alle platformen verkrijgbaar en dankzij de synchronisatie worden jouw aanmeldgegevens doorlopend bijgehouden. Ook is de wachtwoordenbeheerder in staat om jouw betaalinformatie op te slaan. Zodra je online de portemonnee trekt, stelt Dashlane dus voor om je creditcardnummer in te vullen.

Met de gratis versie van Dashlane kun je maximaal 50 wachtwoorden opslaan. Wil je meer opslagruimte, dan moet je een betaald abonnement van ongeveer 3,50 euro per maand afsluiten.

4. KeePass

Veel beveiligingsexperts dragen KeePass een warm hart toe. Deze gratis wachtwoord-app heeft een erg actieve gemeenschap achter zich, waaronder veel mensen die werkzaam zijn in de wereld van cybersecurity. Omdat veel computeronderzoekers de app gebruiken, wordt de veiligheid continu gemonitord.

Screenshot van MacPass.

Het grote nadeel van KeePass is het design. De app oogt oubollig en is daarin niet erg gebruiksvriendelijk. De gemeenschap heeft deze minpunten echter opgelost door apps voor KeePass te ontwikkelen, zoals MacPass voor macOS. Windows-gebruikers kunnen aan de slag met KeePassXC. Deze apps zijn gemaakt met de techniek van KeePass, maar hebben een veel moderner design.

Dit doet een wachtwoordbeheerder

Een wachtwoordbeheerder zorgt ervoor dat je belangrijke wachtwoorden voor apps en websites veilig kunt opbergen in een digitale kluis. Deze kluis beveilig je met één hoofdwachtwoord. Naast opslag kunnen veel wachtwoordenbeheerders ook vanuit zichzelf sterke, moeilijke te raden wachtwoorden voorstellen.

