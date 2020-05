Minder geld uitgeven dan je in eerste instantie had begroot is altijd leuk. Ben je op zoek naar een goede korting-app om minder kwijt te zijn aan boodschappen, dagjes weg en unieke ervaringen? iPhoned zet 6 goede bespaar-apps op een rijtje.

6 keer de beste korting app

Nederlanders blijven Nederlanders en zijn gek op besparen. In dit artikel zetten we enkele fijne apps op een rijtje waarmee je kunt besparen op dagjes weg, luxe producten, veilingen of ‘gewoon’ op de dagelijkse boodschappen.

1. Scoupy

Scoupy is waarschijnlijk de populairste korting-app en bestaat al vele jaren. Het werkt heel simpel. Scoupy zorgt ervoor dat je geld terugkrijgt na aankoop door middel van cashback-acties. Koop je bijvoorbeeld twee hamburgers bij je favoriete fastfoodtent? Grote kans dat Scoupy er een voucher voor heeft.

Nadat je het actieproduct hebt gekocht is het de bedoeling dat je de kassabon houdt. Deze upload je vervolgens naar Scoupy door een foto te maken. Vul hierbij je persoonlijke gegevens in je krijgt binnen 48 uur het beloofde bedrag terug. Scoupy is daarmee een hele simpele manier om te besparen.

2. Pepper.com

Een andere oudgediende korting-app is Pepper.com. Deze app werkt grotendeels hetzelfde als Scoupy, maar is wat breder qua opzet. Naast het aanbieden van vouchers verzamelt Pepper.com namelijk ook aantrekkelijke deals. Van korting op spelcomputers, dagjes weg tegen een gereduceerd tarief tot aan cashback bij eten bezorgen: het aanbod is divers.

Een handige functie van Pepper.com zijn de DealAlerts. Hiermee krijg je automatisch een bericht wanneer een door jou geselecteerd product in de aanbieding is. Pepper.com scant dagelijks tientallen sites op de beste deals en laat het jou weten zodra je iets goedkoop op de kop kan tikken. Tot slot kun je via de korting-app ook codes krijgen om bijvoorbeeld goedkoop online kleding te kopen.

3. Hotel Tonight

Ben je even klaar met het vele thuiszitten? Dan is Hotel Tonight misschien wel een leuke app voor jou. Met deze applicatie krijg je namelijk korting op hotelovernachtingen. De app scant dagelijks naar plekken die vannacht nog een kamertje overhebben en deze tegen een zwaar gereduceerd tarief aanbieden. Hotelier blij, en jij ook.

Het fijne aan Hotel Tonight is dat de korting-app een wereldwijde dekking heeft. Het maakt dus niet uit in welk land (of zelfs continent) je een overnachting zoekt: grote kans dat je er met de iPhone-app een vindt. Verder is Hotel Tonight overzichtelijk opgebouwd zodat je slaapplekken bijvoorbeeld op prijsklasse, soort ontbijt en voorzieningen kunt filteren.

4. Groupon

Met Groupon -een samentrekking tussen group en coupon- kun je goedkoop dagjes weg, activiteiten en producten bestellen. Verkopers melden zich aan bij de app waarna jij bijvoorbeeld tegen hoge kortingen naar de sauna kunt, een dagje op het circuit kunt scheuren of een mooie dekbedovertrek in huis haalt.

Extra handig is dat je hierbij op basis van locatie kunt filteren. Op die manier zie je in een oogopslag wat er in de buurt te doen is. De meeste Groupon-deals bieden kortingen van zo’n 50 tot 70 procent aan. Je hoeft de deals bovendien niet eens te printen, want met de digitale voucher op je iPhone kom je overal gewoon binnen.

5. Reclamefolder

Ben je niet per se op zoek naar goedkope dagjes weg, maar wil je juist op de dagelijkse boodschappen besparen? Dan moet je bij Reclamefolder zijn. Deze app doet wat je op basis van de naam mag verwachten: het verzamelen van reclamefolders. Je leest de krantjes gewoon via het scherm van je iPhone. Zo zit je ook niet met al dat restafval.

Extra handig is dat je je favoriete winkels kunt aangeven. Zo krijg je alleen aanbiedingen binnen van plekken waar jij ook daadwerkelijk regelmatig koopt. In de app van Reclamefolder kun je ook boodschappenlijstjes aanmaken voor tijdens het winkelen. Tot slot kun je ook favoriete producten opgeven, zodat Reclamefolder alle voordeelfolders hierop scant en alleen de beste aanbiedingen voor je binnenhaalt.

6. BVA Auctions

Een minder voor de hand liggende korting-app is die van BVA. Met deze app kun je vanaf je iPhone meebieden op actuele kavels. BVA veilt vrijwel alles, van keukengereedschap, meubilair tot aan boten. Maar ook wanneer je tuinlampen, computers of laminaat op de kop wil tikken is deze app het bekijken waard.

BVA veilt dus kavels. Bedrijven die hun activiteiten staken (of op de fles zijn gegaan) verkopen hierbij hun resterende voorraad. Door slim te bieden kun je flinke kortingen regelen. Houd wel rekening met de bijkomende administratiekosten. Partijen als BVA rekenen namelijk een prijs voor hun diensten.

Besparen met je iPhone

Heb je een gat in je hand? Check dan ons overzicht van budget-apps. Met deze applicaties krijg je inzicht in je uitgavepatroon en kun je beginnen met kosten schrappen. Het is de eerste keer knap confronterend om te zien hoeveel geld je eigenlijk uitgeeft, maar zodra je het budgetteren onder de knie hebt wordt het leuker. Een relatief nieuwe financiële app is Dyme. Deze applicatie brengt jouw vaste lasten automatisch in kaart.