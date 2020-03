De uitstekende ebook-app Kobo Books, waarmee je miljoenen gratis en betaalde boeken kunt lezen op je iPhone en iPad, is voorzien van een fijne update. De Kobo update voegt nieuwe thema’s toe en kent verbeterde ondersteuning voor meeleesboeken.

Verder introduceert versie 7.2 van Kobo Books thema’s waarmee je de bibliotheek en het startscherm naar wens kan aanpassen. Sommige thema’s passen zich gedurende de dag automatisch en subtiel aan. De Kobo update brengt ook de leesthema’s Cyaan en Houtskool met zich mee. Eerstgenoemde geeft de ebook-app een frisse blauwe kleur, terwijl Houtskool met zijn donkerdere kleuren meer geschikt is voor als je ‘s avonds digitale boeken leest.

De makers geven aan dat de app ook algemene prestatieverbeteringen heeft gekregen en dat er bugs en crashes, die optraden bij het lezen van bepaalde boeken, zijn opgelost.

Meer lezen met Kobo Books

Vanuit de Kobo Shop krijg je toegang tot ruim 3,5 miljoen verschillende digitale boeken, tijdschriften en kranten die je direct kunt aanschaffen. In de app vind je onder meer de populaire boeken van Dan Brown en Khaled Hosseini, maar ook bladen als Esquire, Elle en Marie Claire. Je kunt kranten- en tijdschriftenabonnementen nemen en de nieuwste uitgaves direct in je bibliotheek terugvinden.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Verder is het mogelijk boeken in pdf- of epub-formaat toe te voegen middels iTunes, Safari, Dropbox of de mail-app van je toestel. Je leesactiviteit is desgewenst te delen via Facebook en hetzelfde geldt voor citaten en notities die je hebt aangemaakt. Maar misschien nog wel belangrijker: je kunt zelf de vormgeving van de app aanpassen, zodat je boeken leest op jouw manier.

De Kobo update download je via onderstaande link. Voor de app heb je iOS 7 en circa 50MB opslagruimte nodig.

Kobo Books Kobo Inc. 8 (55 reviews) Gratis via App Store