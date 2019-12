De 5 leukste iOS-games om de kerstdagen door te komen

Wie tijdens de kerstdagen wat vrije tijd omhanden heeft maar toch in de sfeer wil blijven, kan met deze kerst-games voor iOS aan de slag.

Kerst-games voor iOS

De kerstdagen zijn een mooi moment om te genieten van gezelschap van vrienden of familie. Heb je het al snel weer gezien of wil je de kinderen iets geven om te doen? Deze kerst-games voor iOS helpen je om alsnog in de stemming te blijven. Met deze spellen voor iOS of iPadOS maak je kerstkaartjes, speel je kerstliedjes en vermaak je de kids of jezelf.

Christmas Sweeper 3

De beste games die je in december in de App Store kunt krijgen, zetten we al eerder op een rijtje. Die zorgen ervoor dat je je tijdens de feestdagen niet hoeft te vervelen. Zoek je echter iets om te gamen, maar ook om je in de kerststemming te brengen, dan kom je bij Christmas Sweeper 3 terecht.

Deze kleurrijke game volgt het beproefde concept van Candy Crush, waarbij je kleurrijke items moet verschuiven om ze weg te spelen. In plaats van snoepjes gaat het nu alleen om kerstbomen, -mutsen en -ballen. Zeker niet de game van het jaar, maar verslavend genoeg om de kerstdagen op te vrolijken.

Christmas Sweeper 3 SmileyGamer BVBA 9 (7 reviews) Gratis via App Store

Toca Hair Salon

Duurt het kerstdiner te lang voor de kleintjes? Zijn ze het stilzitten en uitgebreid tafelen zat? Misschien hebben ze dan zin om de kerstman te voorzien van een radicaal nieuw kapsel. In Toca Hair Salon kunnen kinderen zich uitleven op het kapsel van de arme oude man.

Scheren, knippen, stijlen, kleuren en daarna volhangen met kerst-accessoires. Deze simpele app laat kinderen zo lang ze willen knutselen aan het kapsel van de kerstman. De app is helemaal gratis, zonder advertenties waar de kids per ongeluk op kunnen klikken.

Toca Hair Salon - Christmas Toca Boca AB 7 (13 reviews) Gratis via App Store

Christmas Piano

Maak indruk op de familie door ineens op de piano wat kerstliedjes te gaan spelen. Deze app laat je eenvoudig kerstliedjes meespelen waardoor je ze al doende uit je hoofd leert. Een kleurenpatroontje geeft precies aan welke toets je moet bespelen om de juiste toon te raken.

Mocht je niet tijdig een van de vijftig aanwezige kerstliedjes uit je hoofd hebben geleerd, dan doet deze app daar niet moeilijk over. Geheel in de sfeer van kerstmis is deze piano namelijk erg vergevingsgezind: ook foute toetsaanslagen rekent hij gewoon goed, waardoor je altijd het juiste deuntje krijgt. Door het formaat van het toetsenbord is het grote scherm van de iPad geen overbodige luxe.

Christmas Piano! SquarePoet, Inc. Gratis via App Store

PicCollage Grid & Photo Editor

Kerstkaartjes horen bij de feestdagen. Maar dat hoeft tegenwoordig echt niet meer via de post. Een berichtje via de telefoon is net zo leuk, zeker als het kaartje door jou zelf ontworpen is. PicCollage maakt dat heel gemakkelijk. Geen echt spel misschien, maar dat kun je er met de kids natuurlijk prima van maken.

Deze fotobewerkings-app biedt een heel pakket aan stickers, icoontjes en versieringen speciaal voor de feestdagen. Daarmee voorzie jij jouw eigen foto’s van allerlei kerstversieringen. Na de kerst hoeft de app niet weg: er zijn ook decoraties voor oud en nieuw en de rest van het jaar.

PicCollage Grid & Photo Editor Cardinal Blue 9 (180 reviews) Gratis via App Store

Christmas Countdown

Geen echte game, maar wel leuk om je mee bezig te houden met de kerst. Voor de die-hards die op 27 december alweer vooruitkijken naar de volgende kerst, is deze countdown timer een app om in de gaten te houden. Deze simpele app houdt precies bij hoelang het nog duurt voor het weer kerstmis is.

Daarbij geeft het niet alleen letterlijk aan hoeveel nachtjes je nog moet slapen. Je kunt ook zien hoeveel dagen, weken, secondes en zelfs hoeveel hartslagen je nog verwijderd bent van de volgende kerst. Verschillende winterse figuurtjes en een lekker kerstmuziek houden je het hele jaar door in de stemming.

Christmas Countdown! Jack McLean 10 (45 reviews) Gratis via App Store

