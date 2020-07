Met deze 7 kampeer-apps ga jij voorbereid op reis

Nu de meesten van ons dichtbij huis blijven deze zomer, is een weekje kamperen voor velen dé manier om toch dat vakantiegevoel te krijgen. Ook tijdens je kampeertrip komt je iPhone van pas. Dit zijn de beste kampeer-apps.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

7 handige apps voor tijdens het kamperen

Ga jij deze zomer op pad met de caravan of tent? Dan zul je je iPhone ongetwijfeld meenemen. En gelukkig maar, want deze komt nog goed van pas onderweg. Wij zetten een aantal handige apps op een rij voor tijdens het kamperen.

1. Campercontact

Ga je met een camper op pad, dan mag Campercontact niet op je iPhone ontbreken. In de app zie je een grote database van locaties in meer dan 50 landen. Hier zie je plekken waar je je camper mag parkeren, of waar je met je camper op de camping mag staan.

Met de zoek- en filterfunctie vind je alle locaties in de buurt. In de app check je beoordelingen van andere camper-eigenaren over de locaties. Op basis daarvan kun je bepalen wat een goede plek is om met je camper neer te strijken. Heb je een nieuwe locatie ontdekt? Help dan andere campers door deze toe te voegen aan de app.

Campercontact Nederlandse Kampeerauto Club (N.K.C.) 9,2 (10161 reviews) Gratis via App Store

2. Kamperen

Op zoek naar een mooie kampeerplek in de natuur? Met de Kamperen-app ontdek je zo’n 138 mooie locaties in Nederland en Frankrijk. Het gaat hier alleen om natuurterreinen, dus verwacht geen grote familiecampings. Rust, ruimte en goede sanitaire voorzieningen krijgen de prioriteit.

Als je op één van de locaties in de app besluit te kamperen, is het belangrijk dat je ook een Natuurkampeerkaart hebt. Deze krijg je bij Het Groene Boekje dat je kunt kopen bij (reis)boekhandels, of bestel ‘m via deze website.

Kamperen Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur 6,8 (14 reviews) Gratis via App Store

3. ACSI Klein & Fijn Kamperen

Geef je de voorkeur aan een kleine camping? Dan vind je deze makkelijk in de app. Hierin zoek je één camping uit de 2000 opties, waarna je ook gelijk een plekje kan reserveren. Ga je graag op de bonnefooi? Door locatievoorzieningen aan te zetten, zie je direct welke kleine campings er in de buurt zijn.

In de app zie je ook gelijk of er camperplaatsen beschikbaar zijn. De app is gratis te gebruiken voor een aantal geselecteerde campings, maar als je meer campings wil vinden zul je daarvoor je portemonnee moeten trekken. Je betaalt 2,99 euro voor alle campinginformatie. Wil je ook toegang tot de 9000 camperplaatsen, dan betaal je 7,99 euro.

4. ACSI Campings Europa

De naam zegt het eigenlijk al: deze app helpt je bij het vinden van een kampeerplek door heel Europa. De applicatie is zelfs offline te gebruiken. Als je al onderweg bent kun je makkelijk direct via de app een plaatje boeken.

Ook sla je je favoriete campings op, zodat je deze later makkelijk terugvindt. De app wordt continu geüpdatet met beoordelingen van mede-kampeerders, dus je krijgt altijd actuele informatie te zien.

5. ANWB Vakantiehulp

Als je met de auto of camper op reis gaat, is de ANWB Vakantiehulp essentiëel. De app is niet alleen handig voor als je pech hebt onderweg. Je vindt er ook onder andere verkeersinformatie, tol-locaties, tips bij diefstal of verlies, een taalgids en lokale noodnummers. Ook vind je er een checklist van wat je niet mag vergeten voor je op pad gaat.

Bovendien kun je via de app altijd de ANWB bereiken. De app is alleen te gebruiken voor ANWB-leden. Ook is het belangrijk dat je een ANWB-account aanmaakt. In de app bewaar je daarnaast je digitale lidmaatschapspas, zodat je deze altijd bij de hand hebt.

ANWB Vakantiehulp ANWB 9 (1863 reviews) Gratis via App Store

6. Halide

Terwijl je met je tentje of caravan in de prachtige natuur staat, wil je natuurlijk mooie kiekjes kunnen maken. Halide is een goede fotografie-app gemaakt door Nederlandse ontwerpers. De app werkt heel intuïtief zodat je in no-time aan de slag kunt.

In Halide kun je RAW-foto’s schieten, iets wat niet mogelijk is met de standaard Camera-app van iOS. Door RAW-foto’s te maken wordt de foto niet automatisch gecomprimeerd, zodat je ze later beter kunt nabewerken.

Halide Camera Lux Optics LLC 9 (456 reviews) € 8,99 via App Store

7. Albelli fotoboek, fotokalender

Na je kampeertrip wil je je vakantiekiekjes natuurlijk bundelen. Dat kan heel makkelijk met de app van Albelli. Hierin zet je alle foto’s die je wil bewaren, waarna je ze ook nog eventueel kunt bewerken.

Als al je foto’s erin staan kun je in de app er zelfs een fotoboekje of fotokalender van maken. Snijd je foto’s bij of zoom ze in en verdeel ze over de pagina’s. Via de app kun je nu je vakantie-fotoboekje bestellen, zodat je er in no-time ouderwets doorheen kunt bladeren.

albelli fotoboek, fotokalender AlbumPrinter B.V. 9 (12546 reviews) Gratis via App Store

Meer vakantie-tips

Wil je meer handige vakantie-tips lezen? Bekijk dan eens onze lijstje van handige vakantie-apps. Wil je tijdens je vakantie zeker weten dat je binnen budget blijft? Bekijk dan ons artikel met de beste budget-apps voor op vakantie. Liever zo min mogelijk met je iPhone bezig zijn op de camping? Wij geven tips hoe je niet te veel afgeleid wordt.