iPhone zaklamp: MyLite Flashlight

MyLite Flashlight is het Zwitsers zakmes onder de zaklampen beschikbaar voor de iPhone.

Gebruik je iPhone als zaklamp of om een leuke lichtsfeer te creëren.

Stel je voorkeur qua soort en kleur licht en helderheid.

Je kan het instellen in wit licht, geel licht, nachtvisie rood licht of welke kleur in

het spectrum ook. Je hebt bovendien de keuze tussen negen verschillende effecten waar je tijdsintervallen bij kan instellen.



In onderstaande video krijg je een voorproefje. En het leuke is dat deze applicatie volledig gratis is! Dat mag ook wel eens.

Lijkt me zeker het downloaden en proberen waard! Ik ga hem alvast proberen.

Hier te verkrijgen in de iTunes Store.

[Youtube:http://www.youtube.com/watch?v=ZPjEPsd8coE]

