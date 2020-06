Vind je het ook zo vervelend om na een lange (werk)dag thuis te komen met een nat pak? Of twijfel je of je een lange of korte broek aan moet trekken? Deze weer-apps helpen je een handje

Beste iPhone weer apps voor iOS

Onderstaande apps zijn beschikbaar in de App Store en werken doorgaans met elke iPhone en iPad. Heb jij een toevoeging voor deze lijst, laat het ons dan weten in een reactie!

1. Buienalarm

Buienalarm werkt precies zoals de naam doet vermoeden. De app waarschuwt voor naderende hoosbuien in jouw omgeving, zodat je weet of je op pad kunt gaan, beter nog even kunt wachten en een paraplu nodig hebt. Buienalarm werkt in Nederland, België en in delen van Duitsland en biedt een kaartje waarop je ziet hoe de buien zich ontwikkelen. Naast je huidige locatie kun je ook nog twee andere gebieden instellen; ideaal dus als je altijd wilt weten hoe de weersituatie thuis en op je werk is. Door integratie met de Apple Watch kan je overal het weer checken. Buienalarm is wat ons betreft de ideale app om een nat pak te voorkomen.

Buienalarm Franklin van Velthuizen 6,2 (686 reviews) Gratis via App Store

2. Hello Weather

Hello Weather is zo’n app die alles goed doet. Het design is overzichtelijk en mooi tegelijk, maar schiet niet tekort voor gebruikers die uitgebreide weer-info willen bekijken. Zo zie je in grafieken en tabelletjes alles wat je wil weten over het weer van nu en straks. De fijne nachtmodus is ideaal voor de momenten dat je in de avonduren de deur uitgaat en je niet verblind wilt worden door je eigen scherm.

Hello Weather Electric Dream Machine Inc. 9,2 (74 reviews) Gratis via App Store

3. Weeronline

Weeronline is al jaren een enorm populaire weer-app. Hier zie je in één oogopslag wat het weer van het moment is, en wat de actuele weersverwachting is van de komende dagen. Ook zie je hier direct wat de verwachting is wat betreft neerslag in de komende paar uur. Je ziet de weersverwachting van de dagdelen en de verwachte neerslag en zonsverwachting in de komende uren. Als je verder naar beneden scrolt, zie je ook wat de verwachting is van de rest van de week. Op basis van een beoordeling tussen 1 en 10 laat de app weten hoe geschikt het weer is voor een bepaalde activiteit, zoals fietsen, wandelen of zelfs watersport.

Weeronline Meteovista B.V. 9 (13689 reviews) Gratis via App Store

4. Buienradar

Buienradar is een andere app die handig is om het weer van het moment in de gaten te houden. In beeld verschijnt een kaartje van Nederland, waar (in het geval van regen) buien als blauwe vlekken overheen glijden. Omdat Buienradar ook satellietfoto’s kan tonen, is ook gemakkelijk na te gaan hoe bewolkt of zonnig het op de huidige locatie of plek van bestemming is. Speciaal voor het hooikoortsseizoen is er ook een pollenradar aanwezig met een afzonderlijke kaart.

Buienradar - weer RTL Nederland B.V. 9 (25801 reviews) Gratis via App Store

5. RainToday

RainToday laat met een handig kompas bovenin je scherm niet alleen zien wanneer het gaat regent, maar ook hoelang het duurt. Door dit kompas hoef je vaak niet eens de uitgebreide radar te openen en weet je genoeg na een paar seconden. De app maakt het zelfs nog makkelijker als je hem toevoegt aan het widgetscherm op je iPhone. Met een gekleurd cirkeltje zie je in een oogopslag of het slim is om een paraplu mee te nemen. Ook kun je meldingen instellen, zodat de app op basis van je locatie tot 60 minuten van tevoren waarschuwt dat er regen op komst is.

RainToday MeteoGroup Deutschland GmbH 8,6 (2353 reviews) Gratis via App Store

6. Carrot Weather

Voor iedereen die wel wat humor kan gebruiken in zijn of haar weer-app is Carrot Weather uitgevonden. De app is een betrouwbare bron voor weer-info en is tot het randje gevuld met cynische uitspraken en flauwe humor. Dit komt niet alleen terug in de app zelf maar ook in de handige widget. Dit maakt van Carrot Weather met afstand de leukste weer-app met een fijn design. De Apple Watch-app heeft bovendien een handige complicatie, zodat je hem een permanent plekje op je wijzerplaat kunt geven.

CARROT Weather Grailr LLC 9 (342 reviews) € 5,49 via App Store

7. Het Weer in Nederland

Het Weer in Nederland is een van de meest volledige Nederlandse weer apps en bevat een buienradar, vooruitzichten voor het weer van vandaag en morgen en een weer- en kustalarm. Daarnaast zijn neerslag- zonneschijn- en windkrachtkaarten te bekijken, alsmede scherpe en actuele satellietbeelden. De betaalde versie van Het Weer in Nederland voegt widgets toe die je kunt plaatsen op een van de homescreens.

Het Weer in Nederland - weer Martijn de Meulder 8,6 (698 reviews) Gratis via App Store

