Gamen terwijl je sport: 8 iPhone-apps die actief bewegen leuk maken

Meer bewegen: iedereen wil het, maar jezelf er daadwerkelijk toe zetten kan lastig zijn. Deze acht apps maken bewegen leuk door er een spelelement aan toe te voegen.

Leuker bewegen met deze iPhone fitnessgames

Januari is de maand van de goede voornemens. Met het einde van de maand in zicht, is het nu tijd om te beslissen: hou je het bij een maandje actief doen, of zet je door en ga je er een gewoonte van maken? In dit artikel hebben we acht iOS-apps op een rijtje gezet die je hierbij helpen.

1. Zombies, Run!

Kun je wat extra motivatie gebruiken tijdens het hardlopen? In Run Zombies Run zit er tijdens jouw rondje joggen een horde bloeddorstige zombies achter je aan. Het spel plaatst je in een alternatieve realiteit, waarin jouw hardloopsessies veranderen in waardevolle ‘Supply Runs’ om levensmiddelen te vergaren.

Regelmatig zal een horde zombies dichterbij komen, wat voor jou het moment is om even een sprintje te trekken. Zombies, Run! Is gratis te downloaden en te gebruiken. Met een Pro-lidmaatschap ontgrendel je alle functies.

Zombies, Run! Six to Start 9,4 (463 reviews) Gratis via App Store via App Store

2. Walkr

Walkr doet ongeveer hetzelfde als Zombies, Run! maar met een ander thema. In Walkr worden jouw stappen omgezet in brandstof voor je ruimteschip. Hoe verder je loopt, hoe meer planeten je kunt ontdekken. De app heeft dagdoelen en moedigt je aan om steeds een beetje meer in beweging te komen. Zo werk je toe naar tienduizend stappen per dag.

Door samen te werken met vrienden heeft Walkr ook een leuk sociaal element. En met de vrolijke en toegankelijke vormgeving is de app bij uitstek geschikt voor een wat jonger publiek.

Walkr - A Gamified Fitness App Fourdesire 8,6 (131 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. Pokémon GO

Een paar jaar geleden ging heel de wereld spontaan naar buiten om Pokémon te vangen, maar het spel is anno 2021 nog steeds springlevend. Heb je Pokémon GO al jaren links laten liggen? Dan kan de zoektocht naar nieuwe monstertjes een goede motivatie zijn om een blokje om te gaan.

Bovendien is de app door de jaren heen regelmatig bijgewerkt en aangevuld met nieuwe functies. Dat maakt het een goed middel om een dagelijks rondje lopen net wat leuker te maken.

Pokémon GO Niantic, Inc. 8,2 (14153 reviews) Gratis via App Store via App Store

4. Strut

Ben je op zoek naar een app die je aanmoedigt om steeds een andere route te nemen tijdens het (hard)lopen? Dan moet je Strut eens proberen. Deze app bedekt de hele wereld in grijze vlakjes, die je weg kunt halen door er overheen te lopen. Zo maak je langzaam maar zeker je straat en uiteindelijk je hele stad ‘blokjesvrij’. Op de kaart kun je al je routes zien, zodat je precies weet waar je al wel en nog niet geweest bent.

In Strut staat een leaderboard centraal, waarin je kunt zien wie de meeste grijze blokjes verwijderd heeft. Dat is een goeie motivator om net dat extra blokje om te doen.

Strut is leuk omdat het niet uitmaakt hoe je beweegt: je kunt lopen, hardlopen, fietsen, gaan roeien in een kano of met een skateboard door de straten gaan. Uiteraard kun je ook een auto pakken, maar dat zou het doel van deze app voorbij schieten.

Strut Thickpolicy LLC 8,6 (9 reviews) Gratis via App Store via App Store

5. Carrot Fit

De App Store puilt uit van de ‘7 minute work-out’ apps, maar geen enkele is zo komisch als Carrot Fit. Deze fitness-app moedigt je aan om iedere dag een korte work-out te doen, terwijl een kwaadaardige kunstmatige intelligentie jou het leven zuur maakt. De app zit vol met grapjes, vreemde namen voor oefeningen en stomme woorden waar de AI je voor uitmaakt.

Dat maakt van Carrot Fit lang niet de meest serieuze fitness-app, maar wel één van de leukste. En dat kan net genoeg zijn om iedere dag jezelf in het zweet te werken.

CARROT Fit Grailr LLC 9,2 (25 reviews) € 5,49 via App Store via App Store

6. Standland

Standland draait (zoals de naam al doet vermoeden) om voldoende staan gedurende de dag. De app wil je aanmoedigen door je steeds te herinneren om te gaan staan. Ook kun je de Sta-statistieken van de Apple Watch voor deze app gebruiken.

Ga je genoeg staan, dan kun je een schattig virtueel wezentje ontgrendelen. Wil je ze allemaal bij elkaar verzamelen? Dan zul je iedere dag regelmatig de benen moeten strekken. Standland is door zijn vrolijke vormgeving en minstens zo vrolijke diertjes ook voor kinderen een aanrader. Met de augmented reality-functie plaats je de digitale wezens zo in je huiskamer.

Standland Flask LLP 8,2 (38 reviews) Gratis via App Store via App Store

7. The Walk

Van de makers van Zombies, Run! is The Walk een wat minder griezelig spel. Hier worden jouw stappen omgezet in virtuele stappen, die de hoofdpersoon van een verhaal af moet leggen om van de ene aanwijzing naar de andere te komen. Wil je weten hoe het verhaal verder gaat, dan zul je dus je benen moeten strekken en een ommetje maken.

Met geluidsfragmenten en een mooie vormgeving komt de appt tot leven, en het spel moedigt je regelmatig aan om een omweg te nemen om zo extra’s vrij te spelen.

The Walk: Fitness Tracker Game Six to Start 9,4 (23 reviews) Gratis via App Store via App Store

8. Apples Activiteiten-app

Tot slot mogen we Apples eigen Activiteit-app natuurlijk niet vergeten. Heb je een Apple Watch, dan ken je de drie gekleurde ringen ongetwijfeld al. Iedere dag nodigt de Watch je uit om je sta-doel, bewegingsdoel en actieve bewegingsdoel te halen.

Je kunt vrienden uitdagen tot een bewegingswedstrijd, waarin je zeven dagen lang elkaars ringen vergelijkt. Ook zijn er maandelijks medailles te behalen voor specifieke doelen.

Meer over gezondheid en Apple

Wil je meer doen met je Apple-apparaten om gezond te blijven? Check onze tips en artikelen om actief te blijven met een beetje hulp van je iPhone, Apple Watch of iPad.