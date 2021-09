Gebruik je iPhone als volwaardige dashcam met deze 3 apps

De dashcam is nog altijd ontzettend populair. Je maakt er niet alleen fraaie video’s mee, maar mogelijk ook belastend bewijsmateriaal. Wist je echter dat je ook je iPhone als dashcam kunt gebruiken?

Een iPhone als dashcam gebruiken is heel simpel

De gemiddelde smartphone is prima in staat om een ‘echte’ dashcam te vervangen. Het is voor veel mensen dan ook makkelijker om een autocamera om te wisselen voor een iPhone. Dat is niet alleen goedkoper, maar ook praktischer. Je kunt beelden bijvoorbeeld veel makkelijker opslaan en delen.

Maar, je moet wel met enkele zaken rekening houden. Zorg er ten eerste voor dat je een goede autohouder voor je iPhone hebt. Bij een ongeluk moet je toestel immers niet zomaar losvliegen. Kies bij voorkeur een plek met een ventilator of andere verkoeling in de buurt, want wanneer je je iPhone als dashcam gebruikt wordt het toestel erg heet.

Leg je smartphone ook aan de auto-oplader, want je wil niet dat de telefoon ineens uitvalt. Je bent er nu bijna klaar voor. Bijna, want je hebt natuurlijk nog een goede dashcam-app nodig. Wij hebben drie fijne opties voor je op een rijtje gezet.

1. Sygic

Sygic is niet alleen een van de fijnste navigatie-apps voor iOS, maar ook een prima alternatief voor een ‘echte’ dashcam. De beste functie van de app hoop je nooit te hoeven gebruiken. Sygic begint namelijk automatisch met opnemen zodra je begint te rijden en slaat de opname direct op wanneer je in een ongeluk terechtkomt.

Hoe de app dat weet? Door de versnellingsmeter van je iPhone goed in de gaten te houden. Hopelijk kom jij er heelhuids vanaf, maar door Sygic als iPhone-dascham te gebruiken heb je in ieder geval de beelden nog.

De app is in principe gratis te gebruiken, maar je loopt snel tegen de beperkingen aan. Het is dus veel fijner om de betaalde versie van Sygic (à 19,99 euro per jaar) te nemen.

2. Magic Earth

Ben je op zoek naar een extreem betaalbare dashcam-app voor je iPhone? Probeer dan Magic Earth eens. Deze app is namelijk helemaal gratis. Net als Sygic is Magic Earth bovendien veel meer dan een dashcam: je kunt de app ook gebruiken om te navigeren en bijvoorbeeld met het openbaar vervoer te reizen.

Wij zijn vooral fan van de vormgeving van Magic Earth. De dashcamoptie is naadloos in de algemene verkeersinformatie verwerkt waardoor je er geen last van hebt. Bovendien kun je heel makkelijk en snel de opname stoppen en werkt de app volledig samen met CarPlay, Apples platform voor onderweg.

Een ander pluspunt van Magic Earth is het privacybeleid. De app slaat geen gegevens op en gebruikt kaarten van OpenStreetMap, een tegenhanger van Apple Kaarten en Google Maps. Het bedrijf achter Magic Earth verdient geld door hun techniek aan zakelijke klanten te verkopen.

3. Nexar AI

De slimste dashcam-app uit deze lijst is waarschijnlijk Nexar AI. Zoals je aan de naam af kunt lezen, gebruikt dit programma kunstmatige intelligentie (artificial intelligence = AI). Nexar AI registreert daardoor niet alleen het verkeer voor je, maar analyseert de verkeerssituatie ook.

Zodra er zich een gevaarlijke situatie opdoiet, begint de app automatisch met openemen. Mocht het daadwerkelijk tot een botsing komen, dan bundelt de app alle relevante beelden in een filmpje dat je kunt gebruiken bij de autoriteiten en verzekeringsmaatschappij.

Uniek aan Nexar AI is dat de app niet altijd opneemt. Pas wanneer de verkeerssituatie gevaarlijk dreigt te worden, gaat de opnameknop aan. Oude filmpjes worden dan ook automatisch overschreden. Nexar AI is gratis, maar daarvoor lever je wel veel data in. Privacytechnisch is de dashcam-app daardoor geen aanrader.