Het zoeken van een parkeerplaats is soms behoorlijk lastig. En dan moet je nog beslissen hoe lang je blijft staan om uiteindelijk niet teveel te betalen. Met deze app zijn al dit soort parkeerproblemen voorbij!

Deze app voor je iPhone is onmisbaar (als je op vakantie gaat)

Op vakantie wil je maar één ding: lekker ontspannen. Geen gedoe, geen stress, gewoon genieten. Maar als je met de auto reist, is er toch een klein terugkerend probleem. Je moet altijd een parkeerplek vinden.

En heb je dan eindelijk een plekje gevonden, dan moet je nog bedenken hoe lang je wilt blijven staan. Je moet immers vooraf een kaartje kopen en dan invoeren hoe lang je wegblijft. En kom je er dan later toch nog achter dat je een keer wat langer wilt blijven staan, dan moet je helemaal naar de auto teruglopen en een nieuw kaartje kopen. Doe je dat niet, dan riskeer je een boete.

Parken met EasyPark

Dit zijn zaken waar je eigenlijk helemaal niet over wilt nadenken tijdens je vakantie. En dat hoeft ook niet. Met een app op je iPhone (of Android) wordt parkeren een stuk makkelijker. Er zijn hiervoor verschillende apps die je kunt gebruiken, maar van deze apps is EasyPark NL misschien wel de makkelijkste. Je kunt deze app in heel Europa gebruiken en hoeft dus niet voor elk land een nieuwe parkeer-app te downloaden.

De app werkt heel eenvoudig. Na installatie voer je je telefoonnummer en typ je het kenteken van je auto. Daar kies je de betaalmethode die je wilt gebruiken (Creditcard, Apple Pay of Automatische incasso).

Als je dat eenmaal hebt ingesteld kun je de app meteen gebruiken en parkeren met je iPhone. Op de landkaart zie je alle bekende parkeerzones en oplaadpunten aangegeven. En als je erop tikt krijg je meer informatie te zien, zoals de prijs en welke zones er zijn.

Wil je in een van de zones parkeren, dan kies je de zone waarin je staat en tikt op ‘Start parkeeractie’. Je hoeft je daarna geen zorgen meer te maken over teveel betalen. Je kunt via de app op elk moment je parkeertijd verlengen of eerder stoppen. Je betaalt dus alleen voor de tijd die je daadwerkelijk geparkeerd staat.

Klein addertje onder het gras

Houd er wel rekening mee dat EasyPark een klein bedrag aan servicekosten vraagt wanneer je gaat parkeren of de auto wilt opladen. Maar met EasyPark Go (4,99 euro per maand) krijg je deze servicekosten niet.

