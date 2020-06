Ontwerpen, programmeren en schrijven: de iPad Pro is gemaakt voor professionals. Dat geldt niet voor alle apps. In dit artikel zetten we daarom 12 fijne iPad Pro-apps voor professionele gebruikers op een rij.

Overzicht: 12 Pro-apps voor de iPad Pro

Niet alle apps uit de App Store zijn geoptimaliseerd voor de iPad Pro 2020. Apples professionele tablet is met zijn rappe A13X-processor, vloeiende en voorkantvullende scherm en nieuwe Magic Keyboard met recht een desktopvervanger. Uiteraard heb je dan nog wel wat goede apps nodig. Deze lijst helpt je op weg.

1. Procreate

Procreate valt regelmatig in de prijzen en is geliefd onder creatievelingen. De uitstekende illustratie-app zit boordevol functies, instellingen en manieren om wat jij in je hoofd hebt ‘op papier’ te krijgen. Er is eigenlijk geen beginnen aan het opnoemen van alle mogelijkheden in Procreate.

Hierin schuilt overigens wel het gevaar van de uitstekende app. Voor de beginnende artiest kan Procreate er best intimiderend uitzien. De creatieve app is speciaal voor de iPad gemaakt en niet zomaar vanaf de Mac overgezet. Wie serieus met haar/zijn creativiteit aan de slag wil mag Procreatie niet overslaan.

2. Affinity Designer

Voor wie niet kan wennen aan Procreate is Affinity Designer een prima alternatief. Deze app is perfect voor mensen die illustraties, logo’s, iconen en/of complete websites willen vormgeven. Ook kun je natuurlijk aan de slag met typografie en printprojecten.

Net als Procreate is Affinity Designer gemaakt met de iPad in het achterhoofd. Vooral de Apple Pencil komt dus goed van pas. Inzoomen doe je bijvoorbeeld handig met het pennetje en ook schakelen tussen vector en raster is zo gepiept. Affinity Designer is onder meer bekroond met een Apple Design-award.

3. Adobe Photoshop / Pixelmator

Denk je aan grafisch design, dan denk je waarschijnlijk aan Photoshop. De app is inmiddels zo ingeburgerd dat het werkwoord photoshoppen in het woordenboek staat. Photoshop kan dus ook niet ontbreken in deze lijst van iPad Pro-apps.

De applicatie is vooral handig voor het nabewerken van foto’s, wegwerken van schoonheidsfoutjes en het accentueren van bepaalde elementen. Je hebt een Adobe-abonnement nodig voor de volledige Photoshop-ervaring. Wie liever eenmalig een bedrag neerlegt om foto’s te bewerken komt waarschijnlijk bij Pixelmator uit, een uitstekend Photoshop-alternatief.

4. AutoCAD

Net als Photoshop is ook AutoCAD een vertrouwde naam in het wereldje van professionele apps. In tegenstelling tot Photoshop is deze applicatie voor technische doeleinden gemaakt. Zo kun je onder meer plattegronden, 3D-ontwerpen en blauwdrukken maken op je iPad Pro. De mobiele app van AutoCAD is jammer genoeg niet zo krachtig als de desktopversie, maar heeft alsnog genoeg om het lijf om onderweg te kunnen werken.

5. Astropad

Astropad tovert je iPad Pro om in een tekentablet voor je Mac. De app is daarmee ideaal voor mensen die de power van hun computer willen gebruiken, maar geen aparte tekentablet (van Wacom, bijvoorbeeld) in huis hebben. Astropad kan overweg met de meeste creatieve apps, waaronder Pixelmator. Je moet een abonnement afsluiten om de app te kunnen gebruiken. Gelukkig kun je Astropad wel 30 dagen gratis uitproberen.

6. Jump Desktop

Jump Desktop laat je op afstand op je Mac werken. De app zet een veilige verbinding tussen je iPad en Mac(Book) op waarna je overal ter wereld aan de slag kunt. Extra fijn is dat Jump Desktop sinds iOS 13 en iPadOS ook met muizen overweg kan. Zodoende kun je aan de andere kant van de wereld bijvoorbeeld bestanden bewerken die lokaal op je Mac in Nederland opgeslagen zijn.

7. LumaFusion

Wie professionele video’s wil gaan bewerken op haar/zijn iPad Pro komt al snel bij LumaFusion uit. De editor heeft een traditionele layout waarin alle sporen overzichtelijk staan gesorteerd. Vervolgens kun je scenes bewerken, fragmenten aan elkaar plakken en effecten toevoegen.

Vooral de bediening is fijn, want je kunt alle acties gewoon uitvoeren met je Apple Pencil (of vinger). Effecten versleep je dus gewoon naar het juiste spoor. Goedkoop is LumaFusion echter niet, maar voor wie professionele video’s wil bewerken is het prijskaartje te rechtvaardigen.

8. Ulyssess

Ben je voor je werk veel in de weer met teksten schrijven? Ulysses is een fijne schrijf-app voor iPhone die ook op iPad een aanrader is. Naast dat je uiteraard ‘gewoon’ teksten kunt schrijven is het ook mogelijk om bijvoorbeeld grote lappen tekst op te delen in hoofdstukken. Op die manier werk je overzichtelijk aan grote projecten. Ook is het fijn dat je artikelen direct kunt publiceren op bekende platformen, waaronder Medium en WordPress.

9. Coda Editor

Je kent Coda misschien van de Mac, maar ook op de iPad (Pro) kun je bijvoorbeeld websites programmeren met deze app. Vooral de gedeelde schermweergave is fijn: plaats Coda aan de linkerkant en open rechts een tabblad in Safari. Zo zie je direct welke veranderingen je aanbrengt. Coda werkt met vrijwel alle bekende programmeertalen en is ontzettend uitgebreid. Ook de iPhone-app zit overigens degelijk in elkaar.

10. Textastic

Een andere uitstekende programmeer-app is Textastic. Deze applicatie is ideaal voor het schrijven van code en kan overweg met de grammatica (syntax) van meer dan 80 talen. Ook kun je Textastic koppelen aan bekende cloudopslagdiensten als Dropbox en Google Drive, zodat je nooit je werk verliest. Uiteraard beschikt de app net als Coda over gedeelde schermweergave. Ook is er een donkere modus aanwezig.

11. Nebo

Nebo is een fijne notitie-app voor de iPad Pro. Wanneer je aantekeningen maakt met de Apple Pencil wordt je handschrift automatisch omgezet in tekst. Foutje gemaakt? Krabbel dan over de spelfout heen om het woord weg te ‘gummen’. Verder kun je met Nebo ook tekeningen, diagrammen, lijstjes en meer maken.

12. Noteshelf

Noteshelf is een alternatief voor Nebo. Deze notitie-app werkt in grote lijnen hetzelfde, maar beschikt over een paar leuke extra’s. Noteshelf houdt bijvoorbeeld rekening met hoeveel druk je op de Apple Pencil uitoefent. Verder is het fijn dat de app bijvoorbeeld je handpalm negeert als deze op het scherm leunt tijdens het maken van aantekeningen. En wil je audio terugluisteren en tegelijk notities maken? Ook dat kan met Noteshelf.

Gemaakt voor de iPad Pro 2020

Bovenstaande apps werken natuurlijk het best op de iPad Pro 2020, die afgelopen maart werd onthuld. De tablet voor professionele gebruikers heeft een dubbele cameralens, net als de iPhone 11. Ook is er een speciale LiDAR-dieptesensor aanwezig. Deze zet de poort open voor een reeks van augmented reality-toepassingen. Lees verder over de krachtige tablet op de iPad Pro 2020-overzichtspagina, of gebruik onderstaande vergelijker om de beste deals te vinden.