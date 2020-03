Op iPhoned kiezen we elke maand een nieuwe topgame uit die er voor ons uitspringt. Daarnaast hebben we enkele andere gametips voor je. Dit zijn de beste iOS-games van maart 2020.

Beste iOS-games maart 2020

1. iPhoned game van de maand: Castlevania: Symphony of the Night

Castlevania ken je mogelijk van de nieuwe animatieserie op Netflix, maar voor de meeste mensen is deze naam onlosmakelijk verbonden aan een reeks zeer geliefde games. Het hoogtepunt van deze gameserie was Symphony of the Night. Deze 23-jaar oude game kun je nu spelen op je iPhone.

Ondanks de leeftijd is Symphony of the Night nog steeds de moeite meer dan waard. Je moet je even door een verwarrende start heen zetten en accepteren dat bepaalde dingen verouderd aanvoelen. Doe je dat, dan krijg je er een hoop voor terug.

Kennis is je beste wapen

Je speelt in deze game als Alucard, die in het kasteel van Dracula op zoek gaat naar zijn vijand. Om elke hoek staat er een nieuw monster klaar dat jou met een paar klappen kan doden. Dat is lastig, maar elke keer als je sterft heb je weer wat nieuws geleerd over die vijand, en pak je het de volgende keer anders aan. Je kennis is het beste wapen in je arsenaal.

Mooi is dat de game ondanks zijn leeftijd niets inlevert op sfeer. Er zijn veel details verwerkt in deze pixelbeelden. Combineer dat met een uitstekende soundtrack en Symphony of the Night is een game die je grijpt, ook in 2020.

Symphony of the Night is te spelen met virtuele knoppen op het scherm of via een externe controller die je aansluit. De game vind je in de App Store via onderstaande link.

Castlevania: SotN KONAMI 3,8 (41 reviews) € 3,49 via App Store

2. Spyder (Apple Arcade)

In deze Apple Arcade-game speel jij een klein robotspinnetje dat geheimen moet stelen. Door je plakpootjes is elk oppervlakte klimbaar, behalve de plekken waar tape is geplaatst. Al klimmend en klauterend moet je opdrachten voltooien. De game is onder andere interessant door het perspectief. De wereld is plots heel erg groot. Sommige puzzels lijken aanvankelijk niet op te lossen, maar als je het van een afstandje bekijkt zie je de oplossing.

Spyder is onderdeel van Apple Arcade. Dat betekent dat de game enkel te spelen is met een Apple Arcade-abonnement.

Spyder Sumo Digital Ltd 8 (9 reviews) Gratis via App Store

3. Repulsive

Skategames zijn er al genoeg, dus gelukkig doet Repulsive het helemaal anders. In deze game ben jij een rebel op een hoverboard. In een dystopische toekomst moet je helpen om de bewakingsstaat neer te halen. Op je eigen tempo vernietig je camera’s en drones, en ontdek je allerlei geheimen in de wereld. De besturing is eventjes wennen, maar zodra je de hoverboard onder controle hebt, staat niets meer in je weg.

Repulsive Punk Labs LLC € 5,49 via App Store

4. Wide Ocean Big Jacket

Wide Ocean Big Jacket volgt twee verliefde tieners, Mord en Ben, die op reis gaan met de oom en tante van Mord. Het is een interessante game over ouder worden en hoe jij en de wereld om je heen daardoor verandert. Je kunt niet goed zijn in deze game, want je volgt voornamelijk het verhaal. Dat doe je door te kiezen vanuit welk perspectief je een bepaalde scène wil beleven.

Wide Ocean Big Jacket Tender Claws LLC € 4,49 via App Store

5. green

Bart Bonte is terug met een nieuwe puzzelgame. Na red, black, yellow en blue is het nu tijd voor green. Inmiddels weet je wel wat je kunt verwachten. Zorg ervoor dat elk scherm groen wordt door te tikken, schuiven en vooral slim na te denken.

green (game) Bart Bonte 6 (1 reviews) Gratis via App Store

Meer games

