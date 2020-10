Op iPhoned kiezen we elke maand een nieuwe topgame uit die er voor ons uitspringt. Daarnaast hebben we nog enkele gametips voor je. Dit zijn de beste iOS-games van september 2020.

Beste iOS-games september 2020

1. iPhoned game van de maand: The Unfinished Swan

In The Unfinished Swan ontdek je op een bijzondere manier de wereld. Alles om je heen is wit, zodat je geen idee hebt waar je bent of waar je heen moet. Door verf te gooien wordt duidelijk waar muren en andere obstakels staan.

De game gaat over een jochie genaamd Monroe. Zijn moeder was een schilder, die haar schilderijen nooit heeft afgemaakt. Toen zij overleed, liet het weeshuis waar Monroe terecht kwam toe dat hij één schilderij meenam. Hij koos voor The Unfinished Swan.

Op een nacht werd hij wakker en zag hij dat de zwaan uit het schilderij was verdwenen. Kleine pootafdrukjes liepen van het schilderij richting een klein deurtje. Met de kwast van zijn moeder in de hand gaat Monroe door dat deurtje om de zwaan te zoeken.

Lees verder na de advertentie.

Barst van de creativiteit

Al gooiend met verf ontdek je in deze witte wereld een heel nieuw verhaal. Het is namelijk niet voor niets dat alle kleur is verdwenen. Een koning vond dat geen kleur goed genoeg was voor zijn mooie tuin.

Dit verhaal heeft directe invloed op de wereld. Want zodra de koning ervoor kiest om schaduwen te schilderen, zie je de omgeving plots ook vol vormen. Later voegt de game zelfs kleur toe en gaat het niet meer om de weg vinden, maar het verhaal volgen en puzzels oplossen.

The Unfinished Swan is geen lange game. Met een ruim uurtje ben je er waarschijnlijk wel doorheen. Maar in dat uur weet de game je telkens te verrassen door nieuwe elementen toe te voegen. The Unfinished Swan barst van de creativiteit en laat jou ook creatief nadenken om verder te komen.

The Unfinished Swan is al wat ouder. In 2012 kwam de game uit voor spelcomputers en pc en later heeft de gamestudio zichzelf overtroffen met het prachtige What Remains of Edith Finch. Hopelijk kunnen we die game binnenkort ook op onze iPhone spelen. Tot het zover is, is The Unfinished Swan in 2020 nog steeds een waanzinnig leuke game om van te genieten.

The Unfinished Swan Annapurna Interactive 10 (1 reviews) € 5,49 via App Store via App Store

2. The Last Campfire (Apple Arcade)

The Last Campfire is een aandoenlijk avonturenspel van de mensen achter de grote game No Man’s Sky. Deze keer pakt het team het een stuk kleiner aan. Je volgt een wezentje dat in een vreemde wereld terecht is gekomen. Daar moet hij uit zien te ontsnappen. Dat doe je door gevaren te ontwijken en puzzels op te lossen. Zowel platte puzzels als puzzels in de omgeving zelf.

The Last Campfire weet de balans tussen aandoenlijk en uitdagend heel goed vol te houden, wat resulteert in de game die je uren lang vasthoudt en een avontuur dat nog lang blijft hangen.

The Last Campfire Hello Games 9,8 (26 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. EVE Echoes

De oneindig grote game EVE is nu speelbaar op je iPhone. EVE Echoes is een groots online spel met een enorm universum, waar de verhalen door de spelers zelf worden gemaakt. In deze wereld stappen met je kleine ruimteschip is overweldigend, maar het is meer dan de moeite waard om te ontdekken wat deze plek allemaal voor je in petto heeft.

EVE Echoes NetEase Games 8,6 (58 reviews) Gratis via App Store via App Store

4. A Monster’s Expedition (Apple Arcade)

In A Monster’s Expedition ben je een monster dat op pad gaat in wat ooit de aarde was. Hij hopt van eilandje naar eilandje, maar kan alleen verder komen als hij bomen op de juiste manier tussen de eilandjes in legt.

Die bomen kan hij omduwen en rollen, maar als ze eenmaal rollen kan hij ze niet tegenhouden. Je moet dus goed puzzelen. Kom je niet verder? Dan ga je gewoon een andere kant op!

A Monster's Expedition Draknek Limited 8 (3 reviews) Gratis via App Store via App Store

5. Kuifje heeft ze op een rijtje

‘Kuifje heeft ze op een rijtje’ is niets wat je niet al eerder hebt gezien, maar het is de leuke Kuifje-aankleding die de game toch een aanrader maakt. Zeker om je kinderen meer bekend te maken met Kuifje, kapitein Haddock, Bobby en meer personages.

In de game sleep je drie blokjes van dezelfde kleur naar elkaar om ze weg te spelen. Door puzzels op te lossen ontgrendel je allerlei locaties die Kuifje kan ontdekken.

Kuifje heeft ze op een rijtje 5th Planet Games Development ApS 9,2 (23 reviews) Gratis via App Store via App Store

Meer games

Is dit nog niet genoeg? We duiken elke maand in de App Store om weer vijf nieuwe games uit te zoeken. Check ook onze lijst met de beste iOS-games van augustus en 15 beste Apple Arcade-games. Schrijf je ook in voor onze nieuwsbrief om volgende maand vijf nieuwe games in je mailbox te ontvangen. Of download de iPhoned-app via de knop hieronder.