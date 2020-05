Op iPhoned kiezen we elke maand een nieuwe topgame uit die er voor ons uitspringt. Daarnaast hebben we nog enkele gametips voor je. Dit zijn de beste iOS-games van april 2020.

Beste iOS-games april 2020

1. iPhoned game van de maand: A Fold Apart

A Fold Apart vertelt een verhaal over twee geliefden: een architect die een droombaan in de stad krijgt, en een leraar die de school en natuur niet wil opgeven. Daarom probeert het tweetal hun relatie in stand te houden van een afstand.

De game is een puzzelplatformer, waarin alles draait om vouwen. De speler bestuurt één van de twee personages, terwijl ze van punt A naar punt B proberen te lopen. Dat kan alleen als jij als speler de wereld op de juiste manier vouwt of draait.

Op deze manier wordt in elk level een angst van één van de twee personages bekeken. In één van de eerste levels vertelt de architect bijvoorbeeld dat hij had gedroomd dat ze beide in de stad woonden. Daarna wordt via puzzels duidelijk dat de leraar een hekel heeft aan het idee van de stad en daardoor bang is voor de toekomst van hun relatie.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

A Fold Apart is niet de beste puzzelplatformer die bestaat, maar is onder andere goed omdat alleen games een verhaal op deze manier kunnen vertellen. Daarnaast is de aankleding van de game uitstekend. Leuk detail is dat je bij de start van de game kiest welk gender de personages hebben, waardoor je het verhaal nog een stukje persoonlijker maakt.

De game komt ook extra binnen door de timing. We leven in een tijd waarin we elkaar niet meer makkelijk kunnen zien, en vaak ver van elkaar moeten leven. Hierdoor is het verhaal van deze architect en leraar iets waar we ons allemaal in kunnen herkennen.

A Fold Apart Lightning Rod Games Inc. 10 (1 reviews) Gratis via App Store

2. Anti Pong

Iedereen kent Pong: de game waarin twee spelers met batjes een balletje heen en weer slaan. Het doel is om het balletje achter het batje van de tegenstander te slaan. Anti Pong pakt dit idee, maar doet er iets heel anders mee. In plaats van de balletjes slaan, moet je ze nu juist ontwijken. De batjes bestaan in Anti Pong uit meerdere vakjes. Zodra het balletje een vakje raakt, verdwijnt deze. De speler die geen vakjes meer over heeft verliest.

Anti Pong Chris DeWeese € 1,09 via App Store

3. Beyond Blue (Apple Arcade)

Duik onder water en bestudeer het bijzondere leven dat daar rondzwemt. In deze game speel jij een onderzoeker, die met een augmented reality-bril en oneindige zuurstof alle tijd heeft om op zoek te gaan naar dolfijnen, walvissen en veel meer.

Het is een leerzame game, waarin je onder andere dingen komt te weten over hoe huidig onderzoek onder water wordt uitgevoerd. Maar het is bovenal een mooie en rustgevende ervaring om even heerlijk in te ontsnappen.

Beyond Blue E-Line Media 8,4 (10 reviews) Gratis via App Store

4. Hyperspace Delivery Service

In deze retro-ogende game krijg je de taak om iets af te leveren op een verre planeet. Een gevaarlijke reis, waarbij het maar de vraag is of iedereen op je schip het overleeft. Let op onder andere de zuurstof en brandstof, maar ook voedsel en andere dingen. Het is een verrassend uitgebreide game met verschillende speelstijlen. Land je ergens, dan verandert de game zelfs in een ouderwetse 3d-shooter in de stijl van DOOM en Wolfenstein.

Hyperspace Delivery Service Zotnip 10 (3 reviews) € 4,49 via App Store

5. Hue: A color adventure

Hue is een leuke puzzelplatformgame, waarin je de kleur van de achtergrond verandert om verder te komen. Staat een paars obstakel in de weg? Dan maak je de achtergrond ook paars zodat het obstakel voor je ogen verdwijnt. Kies de juiste kleuren om verder te komen. Let wel op: de game lijkt gratis, maar na het downloaden moet je heel snel 5,49 euro betalen om verder te spelen.

Hue: A color adventure BadLand Publishing 5 (14 reviews) Gratis via App Store

Meer games

Is dit nog niet genoeg? We duiken elke maand in de App Store om weer vijf nieuwe games uit te zoeken. Check ook onze lijst met de beste iOS-games van maart en 15 beste Apple Arcade-games. Schrijf je ook in voor onze nieuwsbrief om volgende maand vijf nieuwe games in je mailbox te ontvangen. Of download de iPhoned-app via de knop hieronder.

IP BigSpark B.V. 9,2 (7256 reviews) Gratis via App Store