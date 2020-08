Instagram Gratis Onze score 8,5

Reels is Instagram’s alternatief voor TikTok. Instagram-gebruikers kunnen vanaf nu korte, komische filmpjes maken, bewerken en met elkaar delen. Reels maak je via de camera in Instagram.

Reels is de Instagram-versie van TikTok

Het bedrijf maakt de komst van Reels bekend via een persbericht. Volgens Instagram is Reels “een nieuwe manier om korte, vermakelijke video’s te maken én ontdekken.” Instagram-gebruikers maken korte video’s (van maximaal 15 seconden) en fleuren die vervolgens op met allerlei effecten, creatieve bewerkingen en audiofragmenten.

Je kunt meerdere korte filmpjes tegelijkertijd plaatsen. Zodra je klaar bent met filmen en bewerken, is het de bedoeling dat je de video(‘s) voorziet van duidelijke en heldere hashtags, een goede titel kiest en een uitnodigende thumbnail pakt. Dit is het plaatje zien dat andere Instagram-gebruikers wanneer ze je video in de feed van Instagram tegenkomen.

Zodra je klaar bent kun je Reels delen met je volgers op Instagram. Mogelijk komt de video ook in het Ontdekken-tabblad van de app terecht, waardoor ook mensen die jou niet volgen ‘m mogelijk te zien krijgen. Instagram stuurt je een berichtje als je video in Explore terechtkomt.

Al met al lijkt Instagram Reels dus behoorlijk op TikTok, met één belangrijk verschil. De nieuwkomer kan meeliften op de populariteit van Instagram, terwijl TikTok een op zichzelf staande app is. Je hoeft bovendien geen aparte app te downloaden om Reels te gebruiken, want je kunt de korte filmpjes gewoon via de camera in Instagram maken, bewerken en delen.

Opvallende timing

Er is de laatste tijd een hoop te doen rondom TikTok. Microsoft zou interesse hebben in de Amerikaanse tak van het snelgroeiende social media-platform, wat tegen het zere been van Donald Trump schopt. De Amerikaanse president wil namelijk een stokje voor de aankoop steken en overweegt zelfs om TikTok compleet te verbannen.