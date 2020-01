Instagram Gratis Onze score 8

Instagram heeft drie nieuwe effecten aan Boomerang toegevoegd: Slowmo, Echo en Duo. Met deze effecten kun je filmpjes sloom, wazig of juist versneld afspelen. Ook kun je video’s nu inkorten. Zo werken de nieuwe functies.



Instagram Boomerang krijgt nieuwe effecten

De app heeft de nieuwe functies ironisch genoeg op Twitter aangekondigd. De update komt geen moment te laat, want sinds Boomerang vijf jaar geleden aan Instagram werd toegevoegd, is het effect niet meer geüpdatet. Bovendien beschikt de concurrentie wel over deze effecten.

Zo voeg je de Instagram Boomerang-effecten toe:

Open de Instagram-app op je iPhone; Tik op het plusje linksboven om een Verhaal te maken zoals je gewend bent; Selecteer ‘Boomerang’ in de balk onderaan; Maak je filmpje en tik na afronding rechtsboven op het derde teken van rechts; Kies nu voor het nieuwe Slowmo-, Echo- of Duo-effect; Filmpje inkorten? Verschuif dan de uiteindes van de balk aan de onderkant; Tik rechtsboven op ‘Klaar’ en rechtsonder op ‘Verzenden naar’ om je Instagram Verhaal af te ronden.

De drie nieuwe functies werken zoals je mag verwachten. Slowmo vertraagt het beeld, terwijl Duo alles twee keer versnelt. Echo voegt een soort waas toe aan je video, wat soms een leuk resultaat kan opleveren.

Tot slot heeft Instagram nog een functie aan Boomerang toegevoegd: de mogelijkheid om filmpjes in te korten. Dit is fijn, want nu hoef je het filmpje niet nog een keer op te nemen als hij de eerste keer mislukt.

Ook interessant: Instagram Verhalen collage maken: zo doe je dat in vier stappen



Niet helemaal nieuw

De Instagram Boomerang-effecten zijn niet nieuw. In Snapchat kun je al sinds 2015 filmpjes versneld en vertraagd afspelen. TikTok laat je daarentegen kiezen uit meerdere effecten die op Instagram’s Duo-functie lijken. Bij Snapchat en TikTok kun je deze effecten echter ook aan gewone video’s toevoegen, waardoor je nog creatiever kunt zijn.