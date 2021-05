Na WhatsApp heeft ook Instagram nu een blauw vinkje zodat je kunt checken of iemand jouw berichtje heeft gelezen. De toevoeging is onderdeel van een grote update voor Insta en Messenger. Dit zijn de vier nieuwe functies.

Instagram krijgt blauw vinkje en nog 3 nieuwe functies

De updates rollen per direct uit. Het kan een paar dagen duren voor je de nieuwe versie van Instagram en/of Facebook Messenger op je telefoon hebt, want de uitrol verloopt in fases.

1. Blauw vinkje voor Instagram

De een houdt ervan, de ander heeft ‘m altijd uitstaan. Het bekende (en misschien wel beruchte) blauwe vinkje van WhatsApp maakt de overstap naar Instagram. Dit vinkje laat zien of de ander jouw bericht heeft gelezen. Het is vooralsnog niet duidelijk of je het blauw vinkje van Instagram ook uit kunt zetten.

2. Makkelijker spraakberichten opnemen

Het succes van audio-apps als Clubhouse en Twitter Spaces is ook Facebook niet ontgaan. In tijden van thuiswerken en weinig sociaal contact is de behoefte om ‘echt’ met elkaar te praten groter dan ooit.

Voortaan kun je daarom audioberichten in Messenger sturen door één keer op de opnameknop te drukken. Voorheen moest je deze knop ingedrukt houden zolang je wilde praten. De Instagram-app krijgt deze audioknop binnenkort ook.

Ook tof: vanaf nu kun je in Instagram op dm’s reageren met een foto of video. Tik simpelweg op het camera-icoon om een persoonlijk plaatje of filmpje te delen.

3. Inbox zero

Heb jij het liefst een zo schoon mogelijke inbox? Voortaan kun je dm’s op Facebook Messenger aan de kant vegen om ze te archiveren. De gesprekken zijn hiermee niet verwijderd, maar gearchiveerd. Je vindt het archief van gesprekken terug door op je profielicoon te drukken en vervolgens naar ‘Gearchiveerde chats’ te gaan.

4. Star Wars-fans opgelet

Voortaan kun je twee nieuwe thema’s kiezen in Facebook Messenger en Instagram: Star Wars en Selena: The Series. Zodra je het thema hebt geactiveerd krijgt je chatvenster een ander uiterlijk, geheel in stijl van de films of serie. Ga naar de instellingen van Messenger of Insta en tik op ‘Thema’ om je favoriet te kiezen.

