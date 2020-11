De meeste apps zijn gericht op mensen, maar er is ook genoeg keuze voor viervoeters. Van daten voor honden, eerste hulp bij ongevallen tot aan spelletjes voor je kat: in dit overzicht zetten we vijf beestachtig goede huisdieren-apps op een rij.

Huisdier-app: 5 speelse apps voor je viervoeter

Bij een smart home denk je misschien aan allerlei technische hoogstandjes, maar wellicht niet aan één van de belangrijkste onderdelen van je huishouden: je viervoeter. Of je nu een avontuurlijke kat of slaperige huishond hebt: er zijn meer dan genoeg apps beschikbaar die het leven van je harige vriend net iets fijner maken.

1. Cat Alone 2

Dat ook katten kunnen gamen bewijst Cat Alone 2. Deze app zit boordevol spelletjes waarmee je harige vriend(in) zich uren kan vermaken. Cat Alone 2 probeert de aandacht van je kat te trekken door onder meer veren, spinnen en muizen over het scherm van je smartphone of tablet te laten lopen.

Vervolgens probeert je huisdier het voorwerp of beestje natuurlijk te grijpen, door op het touchscreen te tikken. Daarover gesproken: het is geen overbodige luxe om een screenprotector te gebruiken wanneer je Cat Alone 2 opstart. Doe je dat niet, dan ben je bijna zeker van krasjes op je beeldscherm.

CAT ALONE 2 - Cat Toy GALBRO INC. € 1,09 via App Store via App Store

2. DoggyDating

Zoals je op basis van de naam kunt verwachten is DoggyDating een dating-app, maar dan voor je trouwe lobbes. Aan de hand van een profiel kun je je hond op date (een gezamenlijke wandeling) sturen met andere viervoeters. Via het handige kaartje kun je bovendien checken welke DoggyDates bij jou in de buurt zijn gepland. Vervolgens kun je via een chatvenster contact opnemen met de andere baasjes.

Laat je niet afleiden door de naam, want DoggyDates is veel meer dan een app om je hond met soortgenoten te laten socialiseren. Van een Amber Alert voor het terugvinden van vermiste honden, leuke looproutes, een koopjeshoek tot aan een hulpforum: alles is aanwezig. DoggyDates is dan ook het best te omschrijven als een alles-in-1-app voor hondenbezitters.

DoggyDating Sterke Zet 7,6 (45 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. EHBO voor Kat en Hond

In de categorie “hopelijk heb ik ‘m nooit nodig”: EHBO voor Kat en Hond. Deze app staat boordevol advies voor wat je moet doen wanneer je hond of kat maar blijft braken, haar of zijn pootje gebroken heeft of is blijven hangen aan een hek en daardoor een diepe snee heeft opgelopen.

Ook vind je in de app allerlei voedingsadvies, de dichtstbijzijnde dierenartsen en je kunt je hond of kat toevoegen en op die manier allerlei informatie bijhouden, zoals wanneer hij/zij voor het laatst is ontwormd. Er zit echter één addertje onder het gras. De app wordt namelijk ontwikkeld door Royal Canin. Je wordt bij het voedingsadviesgedeelte dan ook al snel gemotiveerd om vooral voor dit merk honden-/kattenvoeding te kiezen.

EHBO voor Kat en Hond Royal Canin Nederland 3,4 (13 reviews) Gratis via App Store via App Store

4. Dogo

Wil jij je hond kunstjes aanleren, maar heb je niet per se trek in een volledige cursus? Dan is Dogo misschien wel wat voor jou. Deze app staat boordevol kunstjes voor je viervoeter. De trucjes beginnen simpel, bijvoorbeeld het geven van een pootje en het simpelweg luisteren naar de juiste naam, maar je kunt er ook een half circus van maken.

Extra fijn is dat Dogo behoorlijk uitgebreid is, maar wel simpel blijft. Ieder trucje wordt bijvoorbeeld aan de hand van verschillende stappen uitgelegd, zodat je precies weet wat je op welk moment moet doen. Ook zit er een klikker in Dogo waarmee je bij kunt houden wanneer je hond iets lekkers heeft verdiend. Heeft hij/zij alles onder de knie? Dan kun je in Dogo een volwaardig examen laten afleggen.

Dogo - je hond's favoriete app Dogo App UG 9,4 (196 reviews) Gratis via App Store via App Store

5. Findster

Gaat je kat regelmatig de hort op en ben je hem/haar dan een paar dagen kwijt? Met Findster kun je je kat altijd en overal in de gaten houden. Daarvoor moet je helaas wel diep in de buidel tasten. De Findster-app is weliswaar gratis, maar voor de bijbehorende tracker leg je 150 euro neer.

Dit lichte, handzame kastje hang je vervolgens aan de halsband van je kat (of hond), waarna je via je smartphone precies haar of zijn locatie kunt inzien. Bovendien kun je bepaalde perimeters instellen zodat je bijvoorbeeld een melding krijgt wanneer je avontuurlijke huisgenoot de tuin verlaat, of aan het eind van de straat is.

Findster Findster Technologies S.A. 10 (4 reviews) Gratis via App Store via App Store

Slim wonen

De hele maand november staat iPhoned in het teken van een centraal thema: wonen. We kijken niet alleen naar het beste platform om je slimme huis mee ‘aan te leggen’, HomeKit of Google Home, maar geven ook tips voor het bedienen van je smart home. Verder lichten we toffe functies uit, zoals de Intercom-functie waarmee je met de HomePod via Apple-apparaten met huisgenoten kunt praten.

