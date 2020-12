Het jaar is alweer bijna voorbij en dat betekent dat de iPhoned-redacteuren terugblikken op hun favoriete app van het jaar. Dilara’s favoriet is de standaard Herinneringen-app van iOS.

Favoriete iOS-app van Dilara: Herinneringen-app

Behalve een aantal nieuwe iOS-games, zoals Among Us, gebruik ik eigenlijk altijd voornamelijk dezelfde apps op mijn iPhone. Behalve online bankieren en mail open ik op een dag vooral Google Agenda, WhatsApp en Instagram. Sinds dit jaar ben ik echter ook de Herinneringen-app bijna dagelijks gaan gebruiken, een app die al een tijdje in iOS zit. Nu komt er geen externe taken-app meer aan te pas.

Met de komst van iOS 13 eind vorig jaar heeft Apple de Herinneringen-app een opfrisbeurt gegeven. Sindsdien gebruik ik de applicatie voor zoveel verschillende dingen dat ik nu eigenlijk niet meer zonder kan. Ik gebruik de app voor allerlei lijstjes: van een takenlijst voor de dag tot het inpakken van mijn tas als ik een weekend weg ga.

Intuïtief en alles wat je nodig hebt

De Herinneringen-app is eenvoudig ingericht, maar heeft alles wat je nodig hebt. Bovendien werkt het ontzettend intuïtief. Je kunt een nieuwe lijst aanmaken door op ‘Voeg lijst toe’ te tikken. Je kunt dan je lijst een naam, bijpassend icoontje en kleur geven. Door de verschillende kleurtjes zijn je lijsten in één oogopslag te herkennen.

Heb je iets dat je echt niet mag vergeten? Voeg dan een herinnering toe door op het plusje te tikken. Door een datum en tijd direct in te typen, stelt de app gelijk voor om de herinneringsmelding op die tijd in te stellen.

Ook handig: het instellen van subtaken. Ik gebruik deze optie vaak voor inpak-lijstjes. Zo zet ik in de lijst dat ik mijn toilettas niet moet vergeten, maar stel ik als subtaken in wat er dan precies in moet zitten.

Herinneringen-app synchroniseert met iCloud

Door de synchronisatie met iCloud vind je de lijst bovendien overal terug. Bedenk ik me ineens iets waar ik later aan herinnerd wil worden, dan zet ik het gelijk in de Herinneringen-app op m’n iPhone. Als ik vervolgens op mijn MacBook werk, krijg ik ook op het scherm van mijn Mac een herinnering.

De widgets van iOS 14 maken het gebruiken van de Herinneringen-app daarnaast nog gemakkelijker: je kunt namelijk je takenlijstje op je thuisscherm plaatsen. Zo heb je altijd een duidelijk overzicht van je taken en herinneringen.

