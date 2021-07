Oud WhatsApp-medewerkers maken nieuwe chat-app: HalloApp

Twee vroege werknemers van WhatsApp hebben de handen ineen geslagen om een nieuw privé sociaal netwerk te maken. HalloApp is vanaf nu te downloaden voor zowel iPhone als Android.

Oud WhatsApp-medewerkers lanceren HalloApp

De app omschrijft zich als het ‘eerste sociale netwerk voor relaties’ en er zijn veel overeenkomsten met WhatsApp. Je kunt bijvoorbeeld zowel een-op-een, als in groepen chatten en je hebt elkaars nummer nodig om iemand te berichten. Ook worden berichten versleuteld opgeslagen en zijn er geen advertenties.

HalloApp bestaat uit vier onderdelen:

Een tijdlijn waarop dingen voorbijkomen die je vrienden hebben geplaatst; Groepsgesprekken; Individuele gesprekken; En een tabblad voor de instellingen.

De app is daarmee als het ware een kruising tussen Facebook, een sociaal netwerk, en WhatsApp, dat zich richt op chats. Het grote verschil tussen de traditionele spelers en de nieuwkomer is dat HalloApp geen algoritmes gebruikt. De bijdragen die jij van vrienden en familie ziet worden dus niet gecureerd door een computer, zoals bijvoorbeeld bij Facebook en Instagram wél gebeurt.

De vormgeving van HalloApp is heel rustig en minimalistisch. Het sociale netwerk is vooralsnog gratis te gebruiken, maar in de toekomst wordt een abonnementsdienst uitgerold. Het is nog niet duidelijk hoeveel deze gaat kosten en wanneer het uitkomt. Vooralsnog draait de nieuwe WhatsApp-concurrent op investeringsgeld.

Aanval op Facebook

HalloApp is ontwikkeld door Neeraj Arora en Michael Donohue, twee ex-medewerkers van WhatsApp. Zij behoren tot de eerste personeelsleden van de populaire chat-app en hebben zowel de periode voor als na de overname door Facebook meegemaakt. Facebook nam WhatsApp in 2014 over.

Arora werkte tot 2018 bij het bedrijf, Donohue stapte een jaar later op. Alhoewel zij hun ex-werknemer niet bij naam noemen, lijkt HalloApp een regelrechte aanval op WhatsApp.

In het welkomstbericht op de website schrijven ze bijvoorbeeld dat hun nieuwe app gebruikers niet als product neerzet. “Stel je voor dat je tijdlijn bestaat uit momenten die je écht wil meemaken, en niet de onzin van mensen en bedrijven waar je niets om geeft tegenkomt”, aldus de blogpost.