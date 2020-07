Om foto’s te bewerken, heb je al lang geen computer meer nodig. Met deze gratis Photoshop-apps maak je de mooiste kunstwerken, rechtstreeks op je iPhone of iPad.



Gratis Photoshop op je iPhone of iPad

De App Store staat vol met fotobewerkings-apps, waarvan er slechts een select aantal gratis en de moeite waard zijn. In dit overzicht hebben we de iOS-apps op een rij gezet die iedere fotografieliefhebber moet kennen. Alle apps zijn volledig gratis te downloaden en gebruiken.

1. Adobe Photoshop Fix

Photoshop Fix is een ideale gratis Photoshop-app om snel een afbeelding op te knappen. Snij een foto bij, accentueer een bepaalde kleur of haal specifieke onderdelen weg. De indeling van de app is erg toegankelijk, zodat je binnen een paar minuten een foto klaar hebt gemaakt om te delen op sociale netwerken. Erg handig voor onderweg dus. Houd er wel rekening mee dat je een (gratis) Adobe-account aan moet maken. Dit geldt ook voor Photoshop Express, Mix en Lightroom verderop in deze app-lijst.

Adobe Photoshop Fix Adobe Inc. 9 (806 reviews) Gratis via App Store

2. Adobe Photoshop Express

Express is hoe Adobe Photoshop gratis naar je iPhone en iPad brengt. Geavanceerde opties staan hier tot je beschikking, inclusief filters en het maken van collages. Zo maak je in een handomdraai korrelige foto’s weer scherp en is het zelfs mogelijk om handmatig een nieuwe fotofilter te maken. Ook het corrigeren van reflecterende of rode ogen is met Photoshop Express in een paar seconden gedaan.

Photoshop Express-Foto-editor Adobe Inc. 9,2 (20982 reviews) Gratis via App Store

3. Adobe Photoshop Mix

Zoals de naam al doet vermoeden, is deze app er vooral op gericht om meerdere foto’s met elkaar te combineren. Knip een deel van een kiekje uit, plaats deze over een andere heen of maak een indrukwekkende afbeelding die uit meerdere lagen bestaat. Ben je klaar met het samenvoegen, dan kun je de afbeelding direct naar Photoshop Fix doorsturen om ‘m verder op te knappen.

Adobe Photoshop Mix-Uitsnijden,combineren,creëren Adobe Inc. 9,2 (838 reviews) Gratis via App Store

4. Snapseed

Voor liefhebbers van een minimalistische interface en simpele opties is Snapseed gemaakt. Deze app laat je verschillende effecten tot in het kleinste detail verfijnen en handmatig een lens-effect toevoegen. Snapseed is ontwikkeld door Google en zit tot de rand gevuld met 26 praktische tools en filters. De app is zowel geschikt voor jpg- als raw-bestanden. Goed nieuws voor als je een iPhone X of nieuwer hebt.

Snapseed Google LLC 7 (232 reviews) Gratis via App Store

5. Adobe Lightroom

Als je hdr- of RAW-foto’s maakt met je iPhone, mag Lightroom niet op je apparaat ontbreken. Dit is de professionele app waar je jezelf uren in kunt verliezen. Met tientallen sliders verander je de kleuren tot op de pixel nauwkeurig, terwijl er ook genoeg bewerktools tot je beschikking staan.

Adobe Lightroom Adobe Inc. 9,2 (3129 reviews) Gratis via App Store

6. Instagram

Het ligt misschien voor de hand, maar Instagram is ook een uitstekende manier om je iPhone-foto’s op te poetsen. Naast het kiezen van een filter staan er namelijk heel wat hulpmiddelen tot je beschikking. Zo kun je een afbeelding roteren, het accent op een specifiek deel van je foto leggen of een donkere rand aan je foto toevoegen. Er zijn uitgebreidere apps in deze lijst, maar als je snel en gemakkelijk een plaatje op wil poetsen, ben je bij Instagram aan het juiste adres.

Instagram Instagram, Inc. 9,4 (578459 reviews) Gratis via App Store

Betaalde fotobewerkings-apps

Wil je naast deze gratis Photoshop apps ook wat betaalde opties uitproberen? Dan zijn onderstaande foto-apps zeker de moeite van het proberen waard: