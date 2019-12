Het jaar is alweer bijna voorbij en dat betekent dat de redacteuren terugblikken op 2019. Wouter zet zijn favoriete iOS-app, iOS-game en Apple-product van dit jaar op een rijtje.

Favoriete app van het jaar

Mijn favoriete app van 2019 is er niet eentje die dit jaar is uitgebracht, maar ik heb ‘m wel pas dit jaar ontdekt. Google Tasks verscheen begin 2018 en maakte toen ook meteen de overstap naar iOS.

Dit jaar heb ik de app veelvuldig gebruikt en dat is best knap van Tasks, want daarvoor was ik nooit echt fan van taken-apps. Vaak zette ik al m’n todo’s willekeurig onder elkaar in een notitie-app en werkte ik ze op deze manier af.

Door de simpele interface en het gebruiksgemak van Google Tasks ben ik toch overstag gegaan en staan m’n taken nu elke dag netjes onder elkaar, met een specifiek tijdsstip waarop ze moeten worden afgerond. Het maken van todo’s is super simpel: druk op de plus-knop onderin, geef de taak een naam en kies een dag en tijdsstip. Hierdoor kun je Google Tasks ook gebruiken om simpele reminders in te stellen, omdat je bij elke taak een melding krijgt.

Google Tasks is overigens zeker niet de meest complete taken-app voor iOS, want er ontbreken best wat functies. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om subtaken ook een tijd en datum te geven, en een optie om taken met anderen te delen. Desondanks is de app voor mij goed genoeg en zorgt ‘ie dat ik iets meer structuur in m’n leven heb.

Google Tasks Google LLC 9 (28 reviews) Gratis via App Store

Favoriete iOS-game: Call of Duty Mobile

Ondanks dat ik geen fanatieke iOS-gamer ben, is er dit jaar wel een game verschenen die ik vaak heb opgestart: Call of Duty Mobile. Het spel verscheen in oktober en is eigenlijk net zo leuk als de consoleversies. De besturing werkt fijn, potjes duren niet te lang en het blijft (ook na urenlang spelen) tof om nieuwe wapens, skins en andere items vrij te spelen.

Onlangs werd de game nog een stukje beter met de toevoeging van de Zombies-modus, wat mij betreft één van de tofste onderdelen van de Call of Duty-reeks. Het is alleen jammer dat er op dit moment één map beschikbaar is, en daardoor de modus een beetje eentonig aanvoelt. Hopelijk komt daar binnenkort verandering in, zodat de Zombies-modus genoeg afwisseling krijgt, net als de normale multiplayermodus.

Call of Duty®: Mobile Activision Publishing, Inc. 9 (1619 reviews) Gratis via App Store

Apple-product van het jaar: iPad Air 2019

De iPad Air (2019) is niet het meest spannende product dat dit jaar werd uitgebracht, maar wel degene die ik het meest heb gebruikt. De nieuwe Air vult een belangrijk gat op in de iPad line-up, en fungeert als een soort tussenmodel.

Als je iets krachtigers zoekt dan de iPad (2019) en de iPad Pro te duur vindt, dan is de Air verreweg de beste keuze. De iPad is lekker snel, heeft een mooi en groot scherm en gaat – zoals we van Apple gewend zijn – nog jarenlang mee met iOS-updates.

Hoewel ik de iPad Air (2019) dagelijks met veel plezier gebruik om te browsen, Netflix-series te kijken en aantekeningen te maken, zijn er nog wel wat verbeteringen te bedenken voor de tablet. Zo is het design niet heel spannend en is het vooral irritant dat de Air een Lightning-aansluiting heeft en niet met een snellader komt. De uitstekende accuduur maakt veel goed, maar van een apparaat met een adviesprijs van 569 euro mag je dit best iets meer verwachten.

We hebben ook een review van de iPad Air (2019) geschreven, waarin je veel meer leest over de tablet. Of check de videoreview, waarin we je in een paar minuten bijpraten over het apparaat.