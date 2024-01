Eindelijk: Google Maps krijgt ondersteuning voor Live Activiteiten

Het heeft even geduurd, maar Google Maps krijgt eindelijk ondersteuning voor Live Activiteiten! Dit moet je weten over de ‘nieuwe’ functie.

Nieuwe functie voor Google Maps

Volgens nieuwe geruchten krijgt Google Maps eindelijk ondersteuning voor Live Activiteiten. Met de functie zie je de routebeschrijving van Google Maps op het beginscherm va je iPhone, ook als deze nog vergrendeld is. Kaarten werkt op dit moment al op een soortgelijke manier, je ziet de plattegrond dan altijd op het scherm van je iPhone. Ook de richtingsaanwijzingen zijn daar direct zichtbaar.

Google Maps moest het vooralsnog zonder Live Activiteiten doen. Wilde je toch Google Maps gebruiken om je route te bepalen? Dan moet je iPhone continu ontgrendeld zijn en moet Google Maps geopend zijn om de routebeschrijving te zien. Als je telefoon na een tijdje toch vergrendelde, kreeg je alleen nog meldingen te zien op het beginscherm. Niet erg duidelijk, maar daar komt binnenkort verandering in.

Google Maps krijgt Live Activiteiten

Google werkt namelijk weer aan ondersteuning voor Live Activiteiten bij Google Maps. Precies een jaar geleden kondigde het bedrijf al aan dat Google Maps vanaf februari 2023 zou werken met de functie. Daar kwam het nooit van, maar nu lijkt de app dus toch ondersteuning te krijgen. Dat is voor het eerst sinds augustus dat er weer geruchten opduiken over Live Activiteiten voor Google’s navigatiedienst.

De functie heeft verschillende voordelen. Zoals eerder genoemd blijft de plattegrond met routebeschrijving zichtbaar op het beginscherm van je iPhone, ook als deze vergrendeld is. Daarnaast verschijnen richtingaanwijzingen in het Dynamic Island op de iPhone 14 Pro (Max) en de iPhone 15-serie. Ook de verwachte aankomsttijd blijft in beeld als Google Maps samenwerkt met Live Activiteiten.

Meldingen op de Apple Watch

Dat Google Maps eindelijk ondersteuning krijgt voor Live Activiteiten betekent ook goed nieuws voor gebruikers met een Apple Watch. Tot nu toe krijg je beperkte meldingen op je Watch als je een route volgt in Google Maps. Met Live Activiteiten wordt de plattegrond waarschijnlijk ook op je Apple Watch weergegeven, inclusief duidelijke routebeschrijvingen. Je hoeft je iPhone er dan dus niet meer bij te pakken.

Vooral op de fiets is deze nieuwe functie handig, want Google Maps beschikt over fietsroutes in Nederland. Dat in tegenstelling tot Apple’s Kaarten, waar we het nog steeds zonder fietsroutes moeten doen. Op de fiets krijg je met Live Activiteiten dus eindelijk duidelijke richtingaanwijzingen via je Apple Watch, zodat je geen verkeersboete meer hoeft te riskeren omdat je iPhone nodig is om de weg te vinden.

Release Live Activiteiten bij Google Maps

Het is nog onduidelijk wanneer Google’s navigatiedienst ondersteuning krijgt voor Live Activiteiten. Dat er voor het eerst in maanden weer geruchten opduiken betekent dat we de functie vermoedelijk binnenkort al kunnen verwachten. Google werkt al sinds augustus 2023 aan ondersteuning voor Live Activiteiten, dus het is de verwachting dat de definitieve release niet lang meer op zich laat wachten.

