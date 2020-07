Zo gebruik je Google Assistent-routines op iPhone en iPad

Google heeft officieel zijn nieuwe routines-functie uitgebracht voor Google Assistent op de iPhone en iPad. Routines zorgen ervoor dat je met één simpel commando verschillende handelingen achter elkaar laat uitvoeren.

Google Assistent-routines op iPhone en iPad

Alle Nederlandse iPhone– en iPad-gebruikers kunnen nu eindelijk gebruikmaken van de routine-functie in Google Assistent. De mogelijkheid was al maanden beschikbaar voor andere talen, en is nu ook officieel uitgebracht in ons land.

Zo’n routine moet je zien als een combinatie van acties die Google Assistent uitvoert als je een specifieke spraakopdracht geeft. Hierbij bepaal je zelf wat dit commando is en welke taken eraan verbonden zijn. Je kunt ook een tijd instellen voor de routine, zodat deze automatisch start op een bepaald moment.

Bij een routine kun je denken aan het voorlezen van het weerbericht en al je afspraken, gevolgd door het afspelen van je favoriete afspeellijst. Je kunt het ook nog geavanceerder maken en je slimme apparaten erbij betrekken. Zo laat je bijvoorbeeld automatisch alle lampen inschakelen, je gordijnen opendoen en de deuren ontgrendelen nadat je wekker af is gegaan.

Zo stel je Google Assistent-routines in op je iPhone of iPad:

Open de Google Assistent-app op je iPhone of iPad; Tik rechtsboven op je profielfoto of initialen; Klik op Assistent; Ga naar Routines; Kies vervolgens voor ‘Een routine toevoegen’ of selecteer een bestaande routine; Daarna kun je opdrachten toevoegen, evenals acties, bepaalde media koppelen of een tijd en dag instellen.

Google Assistent voor iOS downloaden

Google Assistent is de standaard spraakassistent voor Android en werkt op ongeveer dezelfde manier als Siri. Vraag bijvoorbeeld naar een grapje, of de Assistent een timer wil inzetten of wat je favoriete voetbalclub het afgelopen weekend heeft gedaan.

Hoewel Google Assistent standaard zit inbegrepen in het systeem van Android-telefoons, is het voor de iPhone en iPad gewoon een applicatie uit de App Store. Dit komt omdat Apple al zijn eigen ingebouwde spraakassistent heeft.

Via de knop hieronder kun je de losse Google Assistent-app op je eigen iPhone of iPad downloaden en installeren. De stemassistent werkt op alle apparaten met iOS 10 of hoger.

De Google Assistent Google LLC 8,2 (484 reviews) Gratis via App Store

