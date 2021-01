Gelukkig nieuwjaar! Nu de oliebollen op zijn en het normale leven weer begint is er werk aan de winkel. Hoog tijd om aan je goede voornemens te beginnen. Deze iOS-apps helpen je op weg.

Lees verder na de advertentie.

Apps voor je goede voornemens

Minder uitgeven, vaker gaan sporten, elke week een goede vriend(in) bellen: goede voornemens zijn er in alle soorten en maten. Uiteindelijk zul je de bijbehorende taken zelf moeten uitvoeren, maar je iPhone kan wel ondersteunen. Dit zijn de beste iOS-apps voor je goede voornemens.

1. Een doel kiezen

De eerste stap in de juiste richting is het vaststellen van een doel. De app Coach.me helpt je daar perfect bij. In deze app vind je duizenden goede voornemens en kun je dagelijks je voortgang bijhouden en delen met anderen met hetzelfde doel. Er zijn talloze doelen waar je uit kunt kiezen: elke dag vijf kilometer hardlopen, elke dag vier nieuwe woordjes van een vreemde taal leren of iedere week een boek lezen. Voor ieder doel is er wel een passende community. Daarnaast kun je bij sommige doelen kun je ook tegen betaling de hulp inroepen van een professionele coach.

2. Financiën op orde krijgen

Heb je een gat in je hand, of wil je juist geld opzij leggen voor die ene droomreis? Dan komt een budget-app goed van pas. Ook wanneer je in principe geen financiële doelstellingen hebt is zo’n programma handig. Je wordt namelijk bewuster van je uitgaven, en dat is nooit verkeerd. Goede budget-apps zijn het Nederlandse Spendo en Financieel.

Spendo Thom Pheijffer 8 (8 reviews) € 2,29 via App Store via App Store

Financieel Maurice van Breukelen 9 (4205 reviews) Gratis via App Store via App Store

→ Lees verder: Gat in je hand? Met deze 5 budget-apps houd je financieel overzicht

3. Aan je lichaam werken

Je kunt natuurlijk in de sportschool aan je fysieke gesteldheid werken, maar op je iPhone staat ook al een uitstekende app geïnstalleerd. De Activiteiten-app houdt namelijk precies bij hoeveel jij per dag beweegt, mits je een Apple Watch hebt. Ook kun je vrienden uitdagen, doelen stellen en work-outs registreren.

Ben je het liefst in de frisse buitenlucht actief? Probeer dan eens om te gaan hardlopen, bijvoorbeeld met Runkeeper. Het programma motiveert je op een laagdrempelige manier om regelmatig een blokje om te gaan. Ga je dit jaar met gewichten aan de slag? Installeer dan GymBook eens. Deze fitness-app zit boordevol goede trainingen om spiermassa aan te maken.

Runkeeper - Sport-app met gps FitnessKeeper, Inc. 9,2 (50392 reviews) Gratis via App Store via App Store

GymBook - Strength training Appwise GmbH 9,4 (42 reviews) Gratis via App Store via App Store

→ Ook interessant: De beste hardloop-apps voor iPhone en Apple Watch

→ Lees verder: De 8 beste iOS-apps om fitter en gespierder te worden

4. Gezonder eten

Sporten is belangrijk, maar gezond eten ook. Een goed voedingspatroon samenstellen is echter nog een behoorlijk karwei. Gelukkig zijn er meerdere apps die inzichtelijk maken wat je eet, en hoe je nog gezonder kunt eten. Onze favoriet is Lifesum, een ontzettend uitgebreide calorieënteller.

Het fijne aan de app is dat je kunt kiezen uit meerdere doelen, waaronder afvallen, spiermassa kweken of juist aankomen. Vervolgens moedigt Lifesum je aan met voedzame recepten voor het ontbijt, lunch en diner. Bovendien bevat de app een schat aan informatie, zoals de specifieke voedingswaarde van een product.

Lifesum: Recepten & Dieet Tips Lifesum AB 9 (12689 reviews) Gratis via App Store via App Store

→ Check ook: De 5 beste gratis iOS-apps om je calorieën te tellen

5. Meer ontspannen

Wil je het dit jaar meer met mindfulness bezig zijn? Dan kan de Ademhaling-app van Apple je daarbij helpen. Deze app is standaard aanwezig op elke Apple Watch en helpt je om even een moment van rust in je dag te brengen.

Geen Apple Watch? Geen nood. Er zijn ook allerlei andere ontspannings- en meditatie-apps zoals Headspace en de VGZ Mindfulness Coach. Beide apps leiden je op een rustige en laagdrempelige manier door een ontspanningsoefening.

Headspace: Meditation & Sleep Headspace Inc. 9,4 (35257 reviews) Gratis via App Store via App Store

VGZ Mindfulness coach Zorgverzekeraar VGZ 8,2 (356 reviews) Gratis via App Store via App Store

→ Lees ook: 3 mindfulness-apps om meer rust in je hoofd te krijgen

4. Smartphoneverslaving aanpakken

Waarschijnlijk besteed ook jij teveel tijd aan je iPhone. Deze verslaving oplossen is echter makkelijker gezegd dan gedaan, zo weet ik uit ervaring. Gelukkig kun je met Schermtijd op je iPhone al een grote slag gaan. De ‘app’ houdt bij hoeveel tijd je aan je telefoon spendeert en probeert verslaving tegen te gaan.

Daarnaast staan er legio apps in de App Store die jouw smartphonegebruik aan banden proberen te leggen. Een fijne optie is Forest. Deze app maakt er een spelletje van om je iPhone minder te gebruiken. In de ‘game’ krijg jij de taak om een boom te groeien. Zodra je toch naar je iPhone grijpt, moet je opnieuw beginnen. Op die manier ga je vanzelf meer focussen op écht nuttige taken.

Forest - Stay focused SEEKRTECH CO., LTD. 9,4 (2308 reviews) € 2,29 via App Store via App Store

→ Lees ook: Test: Dit is de beste app om gefocust te blijven

6. Productiever worden

Hoe arm of rijk je ook bent: niemand kan meer tijd kopen. Het is daarom belangrijk om na te denken over de manier waarop jij je leven indeelt. Een goed startpunt is het gebruikmaken van een agenda-app. Wij raden onder meer Google Agenda en de standaard Apple Agenda-app aan. Beiden ogen overzichtelijk, hebben een fraai design en zitten boordevol slimme functies.

Daarnaast is het belangrijk om op een geordende manier notities en taken te noteren. Wij raden hiervoor Things 3 aan, een veelzijdige to do-app. Het programma ziet er niet alleen schitterend uit, ook blijft het overzichtelijk, zelfs als je tientallen taken en mapjes aanmaakt. Ook fijn is dat Things 3 op al je Apple-apparaten werkt.

Things 3 Cultured Code GmbH & Co. KG 9,4 (1110 reviews) € 10,99 via App Store via App Store

→ Ook interessant: Overzicht: De 6 beste agenda-apps voor iPhone

→ Lees verder: Dit is de beste notitie-app voor iOS en macOS

7. Duurzamer leven

De afgelopen jaren horen we steeds vaker duurzame goede voornemens voorbijkomen. Beter voor het milieu zijn hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Een handig startpunt is door minder goed eten weg te gooien. Apps als Too Good To Go zorgen ervoor dat jij kwalitatief goed eten voor een prikkie in huis kunt halen. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook bespaar je geld op je boodschappen.

Ook op het gebied van kleding kun je waarschijnlijk een stuk duurzamer leven. Of je nu op zoek bent naar een uniek item, of juist last hebt van een uitpuilende inloopkast: tweedehands kleding (ver)kopen is makkelijker dan je denkt. Wederom is dit een stuk beter voor het milieu en goedkoper. Een goede app voor tweedehands kleding is Vinted.

Too Good To Go Too Good To Go 9,8 (50012 reviews) Gratis via App Store via App Store

Vinted Vinted Limited 9,4 (46095 reviews) Gratis via App Store via App Store

→ Check ook: 4 apps om voedselverspilling tegen te gaan

→ Lees verder: Marktplaats voor fashionista’s: 3 apps waar je tweedehands kleding mee (ver)koopt

8. Nieuwe vaardigheden leren

Een mens is nooit uitgeleerd. Sterker nog, hoe saai zou het leven zijn als je daadwerkelijk alles al onder de knie had? Een van de meest gehoorde goede voornemens is het aanleren van een nieuwe taal. Heb je geen inspiratie? Probeer dan Chinees. Deze taal is absoluut niet makkelijk, maar waarschijnlijk wel (economisch) interessant. Een goede app om Chinees te leren is Chineasy.

Is een nieuwe taal leren niks voor jou, maar ben je wel creatief? Wie weet schuilt er wel een goede tekenaar in jou! Fijne teken-apps voor iPhone en iPad zijn Procreate en Abobe Photoshop. Of wil je juist leren programmeren? Neem dan een kijkje in ons overzicht met beste programmeer-apps. En wil je in 2020 weer aan relatie beginnen? Dan is het raadplegen van onze dating app-gids absoluut de moeite waard.

Chineasy: Learn Chinese easily Chineasy 9,6 (599 reviews) Gratis via App Store via App Store

→ Ook interessant: De 5 beste apps om Chinees te leren lezen en schrijven

→ Lees ook: De 7 beste teken-apps voor je iPad (met of zonder Apple Pencil)

9. Beter slapen

Sta je soms vermoeider op dan dat je naar bed ging? Dan is Sleep Cycle een aanrader. Dit is verreweg de populairste app onder de slaap-apps voor iPhone. Sleep Cycle registreert tijdens het slapen de geluiden die je maakt. Deze geluiden hangen samen met de slaapfase op dat moment. De app analyseert op die manier jouw slaapgedrag en kiest zo het beste moment uit om je te wekken. Het resultaat? Je staat frisser op en kunt met meer energie aan je dag beginnen. Zeg maar gedag tegen die snooze-knop.

→ Lees ook: De slimste wekker-app stopt ook gesnurk

10. Herinneringen vastleggen

2020 vloog voor veel mensen voorbij. Twee keer knipperen en de maand maart versprong naar december. Wil je meer van de kleine momenten genieten en deze vastleggen? Misschien helpt de app Momento je dan wel bij dit goede voornemen.

De app haalt automatisch al je berichten van Facebook, Instagram en andere sociale media, zodat je er alleen nog maar wat korte notities bij hoeft te schrijven. Daarnaast kun je foto’s opslaan en een archief aanmaken. Zo vergeet je niet meer wat je hebt gedaan, met wie je was en waar je bent geweest.

Lees ook: De 4 beste bullet journal-apps voor je iPhone