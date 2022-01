Goede voornemens 2022: met deze 3 apps gaat het je wél lukken

Heb je goede voornemens voor 2022? Goed bezig! Ben je echter bang dat je ze niet vol kunt houden? Met deze drie apps gaat het helemaal goed komen en het je wél lukken!

Goede voornemens 2022: met deze apps gaat het lukken!

Stoppen met roken, wat gezonder eten of meer tijd voor jezelf nemen: goede voornemens zijn altijd lastig om vol te houden. Daarom is een steuntje in de rug altijd welkom. Wij hebben drie apps voor je verzameld waarmee je het dit keer zeker gaat lukken. En lukt het je altijd al om je goede voornemens vol te houden? Dan maken deze apps nog een stuk makkelijker voor je!

1. Calory: makkelijk afvallen en op gewicht komen

Om af te vallen of op gewicht te komen is het belangrijk om te bewegen. Maar er komt meer bij kijken, want de hoeveelheid calorieën die je binnenkrijgt is minstens net zo belangrijk.

Apps die je dagelijkse calorieën bijhouden zijn niet nieuw, maar de app Calory is overzichtelijk en heeft niet alles poespas die je bij veel andere apps wel ziet. Het enige wat je hoeft te doen is het aantal calorieën in te voeren in de app op je iPhone (of iPad!) als je iets eet of drinkt.

Wanneer je niet weet hoeveel calorieën je maaltijd heeft, beschikt de app een database om in te zoeken. Het enige nadeel is dat deze alleen in het Engels beschikbaar is. Tijdens het instellen van de app wordt gevraagd of je een abonnement wilt afsluiten, maar dat hoeft niet en de app is ook prima gratis te gebruiken.

Calory: Simple Calorie Counter Funn Media, LLC 8,6 (7 reviews) Gratis via App Store via App Store

2. Stopstone: stoppen met roken

Een van de meest gehoorde goede voornemens is het stoppen met roken. Met Stopstone wordt het in ieder geval makkelijker om de sigaret links te laten liggen.

De app helpt wanneer je zin krijgt in een sigaret. Je geeft zelf je de momenten aan wanneer je het moeilijk hebt en kiest de tijden wanneer je een beloning hebt verdiend. Ook interessant: de app houdt precies bij hoeveel geld je bespaart door niet te roken. Wanneer je dan toch een keer de mist in gaat, helpt de app om van je misstap te leren.

Het instellen van de app duurt eventjes, omdat je zelf de moeilijke moment aan moet geven en je eigen beloningen in moet stellen. Heb je dat eenmaal gedaan, dan is de app zeer eenvoudig in gebruik. Heb je het moeilijk en verlang je naar een sigaret? Dan tik je op de grote rode knop in de app. Vervolgens is het zelfs mogelijk om ‘Extra hulp’ vragen wanneer je nog een extra boost motivatie nodig hebt.

Stopstone Trimbos-instituut 6,8 (14 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. Meditation Moments: neem de tijd voor jezelf en relax

Het is belangrijk om ook wat meer tijd voor jezelf te nemen. Ben je van plan om het in 2022 allemaal wat relaxter aan te doen, dan komt de app Medition Moments je goed van pas. Wanneer je de app start kies je eerst je doel. Dit kan onder andere het verminderen van stress zijn, je focus te verbeteren of een betere nachtrust. Een combinatie van verschillende doelen mag natuurlijk ook.

Tijdens de installatie vraagt de app of je een abonnement wilt nemen, maar dat hoeft niet. Tik eenvoudig op het kruisje om de gratis versie te gebruiken. Het is dan niet mogelijk om alle functies te gebruiken, maar de app heeft genoeg gratis content om je te helpen.

Meditation Moments Meditation Moments B.V. 9,6 (23.582 reviews) Gratis via App Store via App Store

