Dit zijn de beste games om even te ontspannen van je studie

Beginnen de feitjes, sommetjes en woorden in je hoofd rond te tollen? Dan zijn games een ideale manier om even tot rust te komen. Met deze games ontspannen is makkelijk.

Met games ontspannen van je studie

Als je lang achter elkaar studeert, gaat je concentratievermogen razendsnel achteruit. Dan kan het slim zijn om even een game te spelen. Met een game zet je namelijk je aandacht op één compleet ongerelateerde activiteit. Daarna kun je dan weer met frisse energie aan de slag.

1. Stardew Valley

In Stardew Valley erf je de boerderij van je grootvader. Het gebouw en de omgeving zijn niet onderhouden, dus je moet flink aan de slag. Ondertussen kun je ook relaties opbouwen met de mensen in het nabijgelegen dorpje. Stardew Valley is ideaal voor tussen je studie, omdat je het kunt oppakken wanneer je wil en je jezelf op iets volledigs anders kunt storten.

Elke keer als je even een pauze nodig hebt, staat je boerderij klaar. Leuk is dat je door te spelen ook nog wat bereikt. Je boerderij wordt mooier en je leert de mensen in de buurt steeds beter kennen. Wie weet vind je zelfs wel de liefde.

2. Alto’s Odyssey

Ben je meer van de kort en krachtige speelsessies? Dan is Alto’s Odyssey (en tevens voorganger Alto’s Adventure) een uitstekende optie. In deze game probeer je zo ver mogelijk te komen terwijl je glijdt over het zand en verschillende trucs doet. Elk klein foutje zorgt ervoor dat je met je neus in het zand belandt, maar dan start je heel gemakkelijk gewoon weer een nieuw potje. Wellicht kom je nu iets verder!

3. Viridi

In deze game is het je doel om een klein potje met vetplanten te onderhouden. De planten groeien net zo snel als in het echte leven. Je moet er dus wel geduld voor hebben. Maar de game geeft je een plek om elke keer even naar terug te komen en rust te vinden. Bekijk je plantjes, verzorg ze en plant eventueel wat nieuwe aanwinsten.

4. Flower

Zoek je toch meer interactie in je tuinieren, dan is Flower een heerlijk spelletje om even tot rust te komen. In flower leidt jij een stroom aan bloemblaadjes door een wereld om kleur en licht terug te brengen. De beelden, muziek en prachtige stijl laten je de studie even helemaal vergeten.

5. Idle Zen

In Idle Zen moet je vooral toekijken hoe de balletjes in het level naar beneden vallen. Door de ballen en de levels te upgraden worden de levels complexer, maar de focus blijft liggen op het relaxt toekijken hoe de balletjes naar beneden vallen. Heerlijk om even mee tot rust te komen.

6. Neko Atsume: Kitty Collector

Weinig dingen zijn zo ontspannend, als een kat die op je schoot ligt te spinnen. Heb je geen echte kat? Dan kun je ze ook verzamelen in het schattige spelletje Neko Atsume. Leg speeltjes en snacks in je tuin en voor je het weet komen er katten langs. Verzamel ze allemaal! Elke keer als je tussen het studeren door even de app opens, staan de katjes voor je klaar.

7. Prune

In Prune is het je doel om bomen te laten groeien in een wereld waar het zonlicht vaak wordt tegengehouden. De boom kan maar een maximaal volume bereiken, dus jij moet de takken zo snoeien dat delen van de boom uiteindelijk boven de duisternis uitkomen en er bloemen gaan groeien.

Meer games

