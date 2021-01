Voldoende bewegen is helemaal niet lastig, moeilijk of duur. Wat je vooral nodig hebt is doorzettingsvermogen, wat tijd en de motivatie om fit(ter) te worden. Check? Laat je dan op weg helpen met de onderstaande fitness-apps waarmee je thuis kunt sporten.

4 fitness apps om thuis een workout te doen

De lijst is overigens absoluut niet volledig: in de App Store staan honderden, zo niet duizenden fitness-apps. We hebben daarom vooral geprobeerd om enkele fijne opties uit te lichten, wat je ‘smaak’ en budget ook is.

1. Nike Training Club

Nike heeft niet alleen een hardloopcoach, maar ook een fitness-app. Nike Training Club zit boordevol oefeningen die je gemakkelijk thuis kunt doen. De gratis versie biedt meer dan 185 workouts aan waaronder yoga, oefeningen die je zonder trainingsmateriaal kunt uitvoeren en cardio-uitdagingen. Op beeld zie je vervolgens hoe je oefeningen moet uitvoeren.

Wil je tijdens het trainen niet de hele tijd op het scherm kijken? Zet dan de voice-over en pieptonen aan. Hierdoor weet je precies wanneer je workout begint en eindigt, en weet je wat je moet doen. De trainingen duren tussen de 5 en 60 minuten en er wordt rekening gehouden met je niveau (beginner, regelmatige sporter of ware atleet).

Trek je de portemonnee, dan krijg je de mogelijkheid om aan de hand van een persoonlijk plan fit(ter) te worden. Verder beschikt Nike Training Club over allerlei leuke extra’s, waaronder de Trained-podcast. Hierin komen bijvoorbeeld fitness-experts aan het woord. De gesprekken gaan onder meer over manieren waarop je slimmer kunt trainen en gezonder eten.

Nike Training Club Nike, Inc 9,4 (10154 reviews) Gratis via App Store via App Store

2. Basic-Fit en Fit For Free

Heb je een abonnement op de Basic-Fit of Fit For Free? Dan bof je, want beide sportscholen hebben workout-apps voor thuis in de App Store staan. Het is simpelweg een kwestie van de app downloaden, aanmelden met je abonnementsgegevens en aan de slag gaan.

Beide applicaties beschikken over uitgebreide bibliotheken met daarin allerlei oefeningen. Deze zijn gesorteerd op spiergroep (zoals rug of buik), of op type training, bijvoorbeeld cardio of interval. Bij alle trainingen staat aangegeven of je eigen sportapparatuur nodig hebt, of direct kunt beginnen. Een minpunt van beide apps is dat de animaties, die laten zien hoe je oefeningen uitvoert, ietwat houterig ogen.

Basic-Fit Basic-Fit 8,8 (21545 reviews) Gratis via App Store via App Store

Fit For Free Fit For Free 8,8 (2360 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. Asana Rebel

Yoga en fitness: dat is Asana Rebel in een notendop. Deze zeer complete sport-app zit boordevol challenges die jou uitdagen om aan je fysieke en mentale gesteldheid te werken. Asana Rebel schotelt je bijvoorbeeld artikelen voor die uitleggen hoe bepaalde oefeningen precies werken en wat voor effect ze hebben. Ook informeert de app je over het belang van goed eten, slapen en meditatietechnieken.

Zit je hier niet op te wachten? Dan kun je de applicatie ook ‘gewoon’ gebruiken als fitness-app. Een duidelijk pluspunt van Asana Rebel zijn de duidelijke, fraai geschoten video’s. Hierin leggen acteurs tot in de puntjes uit hoe je een bepaalde oefening moet uitvoeren. Asana Rebel is een betaalde sport-app, maar je kunt de dienst tien dagen gratis uitproberen.

Asana Rebel: Get in Shape Asana Rebel GmbH 8,8 (1566 reviews) Gratis via App Store via App Store

4. Tone It Up: Workout & Fitness

Ben je snel uitgekeken op fitness-oefeningen? Probeer dan Tone It Up eens. Deze op vrouwen gerichte app schotelt je namelijk doorlopend nieuwe workouts voor. Tone It Up is ontwikkeld door twee fitnesstrainers (Karena Dawn en Katrina Scott) en zit boordevol oefeningen die je allemaal thuis kunt uitvoeren. Zoals je op basis van de naam mag verwachten, legt de app vooral nadruk op bepaalde spiergroepen zoals buik, billen en benen.

De trainingscatalogus is erg uitgebreid en reikt van yoga-oefeningen, gewichtsoefeningen tot aan intervaltrainingen. Zoals gezegd is Tone It Up gericht op vrouwen en daarom worden alle oefeningen voorgedaan door trainsters. Ook beschikt Tone It Up over speciale trainingsprogramma’s voor zwangere vrouwen en dames die onlangs bevallen zijn en de draad weer willen oppakken.

Tone It Up: Workout & Fitness Tone It Up, LLC 9,2 (56 reviews) Gratis via App Store via App Store

Let op bij thuis sporten

Hoe goed sommige sport-apps ook zijn, de kwaliteit van ervaren instructeurs mag niet onderschat worden. Wanneer je nog nooit hebt gesport en bijvoorbeeld niet goed weet hoe bepaalde (intensieve) oefeningen precies werken, is het misschien niet verstandig om direct met fitness-apps aan de gang te gaan.

Een blessure zit in een klein hoekje en het is vervelend wanneer je oefeningen op de verkeerde manier aanleert. Zorg verder altijd voor een goede warming-up en cooling-down als je thuis gaat sporten. Voelt een bepaalde beweging niet goed, of doet het pijn? Dan is het waarschijnlijk beter om even te stoppen.

Sporten met je iPhone

