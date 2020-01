DoubleTake by FiLMiC Pro Gratis Onze score 7,5

Met je selfiecamera, groothoeklens én ultra groothoeklens tegelijk filmen? Het kan de app FilMiC (Pro) Doubletake. Tijd voor een review.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Filmen met FiLMiC DoubleTake

Tijdens de aankondiging van iPhone 11 afgelopen september werd het al gezegd: het toestel kan met meerdere camera’s tegelijk filmen. Helaas was dit met de standaard foto-app nog niet mogelijk. Destijds werd er dan ook een demo gegeven door de makers van FiLMiC Pro.

De Pro-versie kost 16,99 euro, maar er is ook een gratis versie van deze app in de App Store verschenen, waarmee het mogelijk is om verschillende lenzen tegelijk te gebruiken. De app is compatibel met de iPhone XS, iPhone XR, iPhone 11 en iPhone 11 Pro (Max).

Voorlopig alleen beschikbaar voor iPhone 11-serie

De app is echter vooralsnog alleen beschikbaar voor iPhone 11 en iPhone 11 Pro (Max). In de gratis versie kies je twee lenzen om mee te filmen. Bij de iPhone 11 selecteer je dus met welke twee van de drie lenzen je gaat filmen: de frontcamera, groothoeklens of ultra groothoeklens. Bij de iPhone 11 Pro (Max) kun je ook nog voor de telelens kiezen.

Toen de app-ontwikkelaars de demonstratie gaven bij het Apple september-event van 2019, was het eigenlijk het plan om deze functie te integreren in een multifunctionele camera-app. Dat is niet (op tijd) gelukt, dus hebben de ontwikkelaars de functie als losse app gelanceerd. Het is wel de bedoeling om de volledige camera-app te lanceren.

Filmen met twee lenzen

Door linksonder in het scherm te tikken, kies je twee lenzen waarmee je gaat filmen. Zodra je deze hebt gekozen, bevestig je je keuze. Rechtsboven in het scherm kun je ook de weergave kiezen waarin je de video ziet: een split-screen of picture-in-picture, waarbij je één camera over het volledige scherm ziet, en één in een kleiner scherm. Het kleine scherm kun je over het grote scherm verplaatsen.

Je filmt door rechtsonder op de witte cameraknop te tikken. Filmpjes worden automatisch opgeslagen in de app. Linksboven tik je op het icoontje van een sd-kaart om je video’s te bekijken. Beide cameraperspectieven worden afzonderlijk van elkaar opgeslagen. Om deze toe te voegen aan je Filmrol selecteer je de video’s en tik je op het fotorolletje.



DoubleTake doet wat je verwacht

De app doet wat hij moet doen, maar ook niet meer dan dat. Je kunt losse filmpjes opnemen die je vervolgens opslaat naar je filmrol, maar deze kun je niet bewerken in de app. Het is de bedoeling dat je met de losse video’s aan de slag gaat in een montageprogramma naar keuze.

Uiteindelijk is het de bedoeling om dit in de volledige camera-app van FiLMiC Pro te doen, maar daar moeten we dus nog even op wachten. Tot die tijd werkt dit prima, maar is het nog wat omslachtig als je het echt veel wil gaan gebruiken.

Andere cameratips

Benieuwd wat je nog meer met de camera van de iPhone 11 (Pro) kan? Op iPhoned.nl lees je regelmatig handige tips. Zo leggen we je uit hoe je een QuickTake-video maakt, laten we zien hoe je een Slofie maakt of leggen we uit hoe je beeld vastlegt buiten het opnamekader en nog veel meer.