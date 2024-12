Zien: deze app geeft je Mac kerstverlichting

Sinterklaas is net geweest en Kerstmis nadert. Heb je de kerstverlichting nog niet van zolder gehaald? Geen probleem, want met deze app geef je je Mac een Christmas-makeover.

Festivitas geeft je Mac kerstverlichting

Zoals je weet zijn er apps voor zo’n beetje alles. Apps om teksten te schrijven. Programma’s om presentaties te maken. Apps met AI je sneller te laten werken. Kortom: apps die gemaakt zijn om je te helpen om beter door de werkdag te komen. Gelukkig bestaat het leven niet alleen maar uit werk en mag een app zo nu en dan ook lollig zijn.

Bijvoorbeeld de nieuwe app Festivitas, die je Mac versiert met allerlei kerstverlichting. Ho wacht, wat?! Ja, je leest het goed. Het enige wat Festivitas doet, is kerstverlichting aan je Dock en menubalk hangen. Compleet nutteloos? Absoluut! Gaaf om te zien en de moeite waard? Zeker weten.

Zo werkt Festivitas

Het gebruik van Festivitas is simpel en heerlijk ongecompliceerd. Na het downloaden en installeren van de app via www.festivitas.app, vraagt Festivitas bij de eerste keer openen om toegang tot de toegankelijkheidsfuncties van macOS. Dit klinkt misschien een beetje serieus, maar het is nodig zodat de app weet waar je Dock zich op je scherm bevindt. Zo kan het precies daar een vrolijk rijtje knipperende kerstlampjes ophangen. Toegang geven doe je via Systeeminstellingen>Privacy & beveiliging>Toegankelijkheid. Hier kun je de toegang trouwens ook weer intrekken, mocht je na de feestdagen je Mac weer in rustiger sferen willen brengen.

Een feest voor je ogen (en je humeur)

Zodra alles ingesteld is, begint de magie. Je Dock en menubalk worden omgetoverd tot een ware kerstmarkt. De kleurrijke lichtjes knipperen op een gezellige manier, en desgewenst pas je zelfs de kleurtjes of het knipperpatroon aan. Moet de lampjes wat lager hangen? De kabel wat dikker zijn? Je stelt het allemaal in.

Het is misschien een tikkeltje kitsch, maar dat hoort toch juist bij de feestdagen? Het is bijna onmogelijk om niet te glimlachen terwijl je probeert te werken te midden van al die feestelijke fratsen.

Is Festivitas iets voor jou?

Of je nu een kerstliefhebber bent die het liefst al in september begint met decoreren, of juist iemand die normaal gesproken wat cynisch tegenover al die kerstonzin staat: Festivitas weet vrijwel iedereen in een feestelijke stemming te brengen. Voor de prijs van een cappuccino (€4) haal je een flinke dosis kerstvreugde naar je Mac. En eerlijk is eerlijk, een beetje afleiding kan geen kwaad in de donkere wintermaanden.

Dus, wacht niet langer en geef je Mac een Christmas-makeover. Wie weet werkt die feestelijke sfeer wel aanstekelijk op je productiviteit – of geeft het je gewoon een goed excuus om wat langer naar je scherm te staren.