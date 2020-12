Overzicht: de favoriete iOS-apps van de iPhoned-redactie in 2020

De afgelopen dagen hebben we de redacteuren van iPhoned hun favoriete apps van 2020 besproken. Heb je de artikelen gemist of niet allemaal kunnen lezen? Geen probleem, in dit overzicht zetten we ze voor je op een rijtje.

De favoriete app van Lars: Microsoft Teams

Misschien is de term ‘favoriete’ app niet helemaal goed, maar Microsoft Teams is zonder twijfel de meest noodzakelijke app die Lars dit jaar gebruikt heeft. In een jaar waarin de hele wereld noodgedwongen overschakelde naar digitaal werken, vergaderen en lessen volgen, is Microsoft Teams de app die zich in een razend tempo ontwikkeld heeft.

Wat begon als een app voor online vergaderen en contact houden met elkaar, is in krap een jaar tijd uitgebouwd tot dé app waar ontelbaar veel scholen gebruik van maken om kinderen en studenten les te geven. Daar is Microsoft slim op ingesprongen met speciale functies die speciaal voor thuisonderwijs bedoeld zijn.

De favoriete app van Michel: Amazing Marvin

Michel’s favoriete iOS-app is niet in 2020 gemaakt, maar hij heeft ‘m wel dit jaar ontdekt. Laat je niet afleiden door de ietwat gekke naam, want Amazing Marvin is een fantastische agenda-app, al kun je er veel meer mee. De app is tegelijkertijd namelijk ook de thuisbasis voor takenlijstjes, notities en projectmanagement.

Amazing Marvin blinkt vooral uit in aanpasbaarheid. Bij het instellen van de app, die ook beschikbaar is op Android en als desktopversie, kun je zodoende zelf aangeven hoe jij orde in je leven aanbrengt. De basis van Amazing Marvin is kaal en aan jou de taak om hier handige planningsmethoden aan toe te voegen, oftewel ‘Strategies’.

De favoriete app van Erwin: OkCupid

Als het gaat om dating-apps, dan kent iedereen natuurlijk Tinder. Daarnaast zijn apps als Bumble, Happn en Badoo ook wel bekend, maar OkCupid wordt nog vaak vergeten. Dat vindt Erwin onterecht en dat heeft een paar redenen.

De grootste reden is dat de profielen van OkCupid veel meer gericht zijn op wie je bent als persoon, in plaats van enkel een paar foto’s. OkCupid biedt een hele hoop vragen waar je antwoord op kunt geven. Zowel vragen voor je profiel, waarin je bijvoorbeeld kunt aangeven wat je favoriete muziek is of waar je graag naar kijkt, als algemene vragen.

De favoriete app van Kaylee: Discord

In de zomer van de anderhalvemetersamenleving leerde Kaylee een groep geweldige mensen kennen. En hoe blijf je dan eenvoudig in contact? Discord is het antwoord.

In de eerste plaats is Discord een chatplatform voor gamers, maar door het gebruiksgemak en vele extra mogelijkheden is de app zijn originele doel ontstegen. Niet enkel wordt de app gebruikt om tijdens het online gamen te praten, maar het is ook een fijne plek om anderen te ontmoeten en met bekenden online te hangen.

De favoriete app van Dilara: de Herrineringen-app

Behalve een aantal nieuwe iOS-games, zoals Among Us, gebruikt Dilara eigenlijk altijd voornamelijk dezelfde apps op jaar iPhone. Behalve online bankieren en mail opent ze op een dag vooral Google Agenda, WhatsApp en Instagram. Sinds dit jaar is Dilara echter ook de Herinneringen-app bijna dagelijks gaan gebruiken, een app die al een tijdje in iOS zit.

Met de komst van iOS 13 eind vorig jaar heeft Apple de Herinneringen-app een opfrisbeurt gegeven. Sindsdien gebruikt ze de applicatie voor zoveel verschillende dingen dat ze nu eigenlijk niet meer zonder kan. Dilara gebruikt de app voor allerlei lijstjes: van een takenlijst voor de dag tot het inpakken van haar tas.

De favoriete app van Mike: Halide Mark II

Het was een mooi jaar voor liefhebbers van smartphonefotografie. De iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max hebben geweldige camera’s, maar Apple ProRAW is misschien nog wel interessanter. Dit nieuwe bestandsformaat zorgt ervoor dat je foto’s kunt bewerken met minimaal kwaliteitsverlies, terwijl functies als Smart HDR 3 behouden blijven.

Maar wat nou als je nog niet toe bent aan een nieuwe telefoon? Dan is de app Halide Mark II volgens Mike een uitkomst. Hoewel je op oudere iPhones Apple ProRAW moet missen, kun je er wel ‘normale’ RAW-foto’s mee schieten. Halide laat je bovendien veel zaken zelf instellen. Zo kun je de witbalans handmatig aanpassen en je eigen sluitertijd kiezen.

