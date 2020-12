Kaylee’s favoriete iOS-app van 2020: Discord

Het jaar is alweer bijna voorbij en dat betekent dat de iPhoned-redacteuren terugblikken op hun favoriete app van het jaar. Kaylee’s favoriet is het chatplatform Discord.

Favoriete iOS-app van Kaylee: Discord

In de zomer van de anderhalvemetersamenleving leerde ik een groep geweldige mensen kennen. En hoe blijf je dan eenvoudig in contact? Discord is het antwoord.

Met de nodige anderhalvemetermarkeringen ging ik als student aan de slag in een kunstruimte en museum in Rotterdam. Het was geweldig om op een vrije manier werk te maken, maar mijn medestudenten waren de echte headliners van deze zomer zonder festivals. Zo ontmoette ik mensen die binnen een handomdraai een portret op papier zetten, of balans vinden in een object wanneer dat niet mogelijk lijkt.

Na de zomer beloofden we ‘echt in contact te blijven’. We weten allemaal dat dit best lastig is, want net als vakantieliefdes verwateren ook vakantievriendschappen. Gelukkig bestaat Discord: een overzichtelijk chatplatform met vele functies.

In de eerste plaats is Discord een chatplatform voor gamers, maar door het gebruiksgemak en vele extra mogelijkheden is de app zijn originele doel ontstegen. Niet enkel wordt de app gebruikt om tijdens het online gamen te praten, maar het is ook een fijne plek om anderen te ontmoeten en met bekenden online te hangen.

Voor mij is Discord vooral een manier om in contact te blijven met vrienden. Via verschillende kanalen houden we gespreksonderwerpen gescheiden en ook is het mogelijk om één-op-één met iemand te chatten. De meest gebruikte functie is uiteraard de videochat. Zo kunnen we toch nog af en toe elkaars gezicht zien.

Ideaal van Discord is de mogelijkheid om naadloos over te schakelen van je iPhone naar je laptop en vice versa. Hierdoor mis je niks van een gesprek wanneer je bijvoorbeeld van een computer met lege accu naar iPhone overschakelt. Daarbij komt nog het voordeel dat de communicatiefuncties van het chatplatform gratis blijven. Deze belofte blijven de makers van Discord herhalen.

De volgende Discord-meeting staat alweer gepland voor aanstaande zaterdag. Een goed begin van 2021. Wat ik naast alle talentvolle mensen van de zomerschool deed? Ik maakte een stoel met een afdruk van mijn kont, zodat ‘ie voor mij extra lekker zit. Niets bleek minder waar.

Discord - Talk, Chat, Hang Out Discord, Inc. 9,4 (31670 reviews) Gratis via App Store via App Store

Meer favoriete apps

