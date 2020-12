Het jaar is alweer bijna voorbij en dat betekent dat de iPhoned-redacteuren terugblikken op hun favoriete app van het jaar. Mike’s favoriet is de camera-app Halide Mark II.

Favoriete iOS-app van Mike: Halide Mark II

Het was een mooi jaar voor liefhebbers van smartphonefotografie. De iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max hebben geweldige camera’s, maar Apple ProRAW is misschien nog wel interessanter. Dit nieuwe bestandsformaat zorgt ervoor dat je foto’s kunt bewerken met minimaal kwaliteitsverlies, terwijl functies als Smart HDR 3 behouden blijven.

Maar wat nou als je nog niet toe bent aan een nieuwe telefoon? Dan is de app Halide Mark II een uitkomst. Hoewel je op oudere iPhones Apple ProRAW moet missen, kun je er wel ‘normale’ RAW-foto’s mee schieten. Halide laat je bovendien veel zaken zelf instellen. Zo kun je de witbalans handmatig aanpassen en je eigen sluitertijd kiezen.

Er zijn wel meer apps waarmee je RAW-foto’s kunt maken, maar de nieuwe versie van Halide is verreweg de meest overzichtelijke. Ik heb nog een iPhone 7 liggen en met deze app krijgt de achterhaalde camera van dat toestel een tweede leven.

Als je een iPhone SE of iPhone XR gebruikt, biedt Halide Mark II nog een extra voordeel. De portretmodus op deze modellen kun je in combinatie met Apples eigen camera-app alleen gebruiken voor foto’s van mensen. Halide stelt je in staat om ook dieren of objecten te fotograferen met een bokeh-effect. Dat is de vervaagde achtergrond die portretfoto’s zo mooi maken.

Bovendien kan Halide ook overweg met Apple ProRAW. De app biedt zelfs de mogelijkheid om je foto in twee varianten op te slaan: als Apple ProRAW én als ‘gewone’ RAW-file. Zo kun je na afloop kiezen welke versie je beter bevalt en deze vervolgens bewerken.

Een andere leuke toevoeging aan Halide Mark II is Instant RAW. Daarmee bewerk je een RAW-file met één druk op de knop tot een neutraal ogend kiekje. Vervolgens kun je de foto zelf verder aanpassen.

Meer favoriete apps

Aan het einde van dit jaar blikken we terug op onze favoriete iOS-apps van 2020. Deze week lees je op iPhoned ook over de favoriete apps van onze andere redacteuren en meer interessante eindejaars-lijstjes!