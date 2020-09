Getest: Facer is een slimme app vol toffe Apple Watch-wijzerplaten

Vanaf watchOS 7 kun je zelfgemaakte wijzerplaten delen met anderen. De app Facer speelt hier slim op in: zo heb je een enorme lijst aan creatieve wijzerplaten op zak.

Facer is een winkel vol wijzerplaten

De app Facer bestaat al een tijdje, maar zal hard gejuicht hebben toen watchOS 7 werd aangekondigd. Vanaf deze update (die nu beschikbaar is) kun je wijzerplaten van het internet plukken en direct op je horloge zetten, en dat is precies waar deze app voor gemaakt is.

Met Facer zet je als het ware een eigen ‘winkel voor wijzerplaten’ op je iPhone. De app puilt uit van de creaties van gebruikers, die op slimme manieren de wijzerplaten van Apple combineren met handige complicaties en bijpassende kleuren. De meeste wijzerplaten zijn gratis, voor sommige moet je betalen.

Zeker nu er met watchOS 7 wijzerplaten zijn toegevoegd waarin jij als gebruiker heel specifiek het ontwerp kunt bepalen, biedt Facer uitkomst. Zo heb ik geen zin om een eigen kleurencombinatie te bedenken van de nieuwe ‘Strepen-wijzerplaat’, maar wil ik er best eentje proberen die in Facer aan me wordt voorgesteld.

Zo stel je een wijzerplaat op Facer in op je Watch:

Open de Facer-app op je iPhone; Zoek een wijzerplaat die je leuk vindt en tik erop; Tik op het blauwe Apple Watch-icoontje; De Watch-app wordt geopend en de wijzerplaat wordt toegevoegd’; Stel de wijzerplaat in op je Apple Watch.

Ben je zelf creatief? Dan kun je vanuit de Watch-app op je iPhone een zelfgemaakte wijzerplaat ook in Facer zetten en andere gebruikers er blij mee maken. Tik simpelweg op het deel-icoon in de Watch-app, kies ‘Facer’ en volg de stappen op het scherm.

Dat maakt van Facer een leuke app voor iedereen die regelmatig een nieuwe wijzerplaat voor zijn Apple Watch kiest en deze niet steeds handmatig wil samenstellen. Of de wijzerplaten in de app goed genoeg zijn om ervoor te betalen, zal iedereen voor zichzelf moeten bepalen. Wat ons betreft is het gratis aanbod ook uitgebreid genoeg om de app eens te proberen.

watchOS 7 is gelukkig veel meer dan een bonte verzameling aan nieuwe wijzerplaten. Zo introduceert de update eindelijk een uitgebreide Slaap-app waarmee je jouw nachtrust kunt analyseren. In onze uitgebreide watchOS 7 review lees je ons definitieve oordeel over de grote Apple Watch-update van 2020.