Facades: met deze app vind je alle Apple Stores in de wereld

Ben je aan het reizen en op zoek naar een Apple Store? Met Facades kan je alle 521 Apple Stores (op moment van publicatie) ter wereld opzoeken! Zo werkt dat.

Facades: overzicht van alle Apple Stores

Michael Steeber heeft de app Facades gemaakt, waarin je alle Apple Stores ter wereld kan opzoeken. De app geeft per land een overzicht van het aantal Apple Stores en de precieze locatie van de winkels.

Van alle winkels zie wanneer ze precies geopend zijn en welke diensten in de Apple Store verleend worden. Je checkt in Facades ook welke winkels een ophaallocatie voor pakketjes hebben en welke winkels een forum hebben waar je geholpen kan worden. Uiteraard zijn ook foto’s van de Apple Stores opgenomen in de app.

Opslaan in welke Apple Stores je al geweest bent

Facades heeft verschillende functies, waaronder bookmarks. Met deze functie markeer je Apple Stores als favoriet. Zo onthoud je gemakkelijk welke Apple Stores je al bezocht hebt, of sla je juist de Apple Stores op die je nog wilt zien.

Het is het zeker de moeite waard om verschillende Apple Stores te bezoeken. De medewerkers helpen je natuurlijk met je Apple-problemen, maar daarnaast zijn de winkels vaak gelegen in mooie gebouwen. Zo wordt ook het design van de verschillende winkels toegelicht in Facades. Het ontwerp van de Apple Stores wordt opgedeeld in vier categorieën, zodat je van tevoren al kan uitzoeken hoe de winkel er precies uitziet.

Locaties en data van alle winkels in Facades

In Facades bekijk je onder het kopje ‘Store Data’ data van alle Apple Stores. Zo zie je per regio (land) en per Amerikaanse staat hoeveel Apple Stores er zijn. Ook achterhaal je hoeveel Apple Stores er per jaar, per maand en per dag zijn geopend. Opmerkelijk: wist je dat er steeds minder Apple Stores geopend worden de laatste tijd?

In het overzicht van Facades ontdek je eveneens dat het aanbod van Apple Stores in Nederland met slechts drie nogal beperkt is, zeker als je bedenkt dat er alleen in Californië al 54 zijn. Het is daarom ook geen verrassing dat er in de Verenigde Staten (272) de meeste Apple Stores ter wereld zijn, gevolgd door China (44) en het Verenigd Koninkrijk (39).

Facades-app downloaden

Het beste aan Facades: de app is helemaal gratis. Facades is te downloaden in de App Store en is beschikbaar voor iOS, iPadOS en macOS.

