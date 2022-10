Duolingo Math: dé app om je wiskunde-skills te verbeteren

Rekenen en wiskunde zijn doorgaans niet erg populair op school en dat is ook de reden dat er vaak wat bijgespijkerd mag worden. Met Duolingo Math doe je dat spelenderwijs.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Duolingo Math

Mogelijk ken je Duolingo al, want het is al jarenlang een populaire app om een andere taal te leren. Die populariteit komt met name door de speelse en intuïtieve benadering van de app. Diezelfde benadering heeft Duolingo gebruikt in de nieuwe wiskunde-variant voor je iPhone of iPad: Duolingo Math.

Duolingo Math: zowel voor kinderen als volwassenen

Uit een onderzoek dat Duolingo zelf heeft uitgevoerd, blijkt dat veel mensen niet van wiskunde houden omdat ze er vroeger zelf veel moeite mee hadden. Het gevolg daarvan is dat ze nu niet in staat zijn om hun kinderen te helpen met hun wiskundelessen.

En dat is waar Duolingo Math zowel ouder als kind kan helpen. De app is in eerste instantie bedoeld voor jonge kinderen. Duolingo Math leert ze een basisniveau wiskunde met lessen in vermenigvuldiging, deling, breuken, oppervlakte en omtrek, geometrie, metingen en decimalen. Om het geheel aantrekkelijker te maken, gebruikt de app minigames en uitdagingen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wiskunde en hersentraining

Je kunt Duolingo Math ook prima gebruiken om je wiskundekennis weer even op te halen. Handig voor ouders bij wie de rekenkracht een beetje is weggezakt, maar die wel hun kinderen willen helpen met hun lessen. De wiskundige problemen die je krijgt voorgeschoteld zijn in het begin erg eenvoudig en nemen in moeilijkheid toe naarmate je verder komt.

Naast ‘Elementary Math’ (basisniveau wiskunde) kun je in Duolingo Math ook kiezen voor ‘Brain training’ (hersentraining), om je hersenen op een wiskundige manier uit te dagen en zo in goede conditie te houden. Je krijgt dan allerlei verschillende soorten wiskundige problemen door elkaar heen om op te lossen.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!