Oogappel #26: DoggyDating is essentieel voor elke nieuwe hondenbaas

DoggyDating review

Het opvoeden van een hond valt niet mee. Er zijn natuurlijk hondenscholen te bezoeken en op internet vind je talloze video’s en andere tips. Maar dat lost niet alles op. Bij mij is de app DoggyDating onmisbaar gebleken.

De focus van de app is zoals de naam al verklapt: het plannen van dates tussen honden. Dat gaat niet om dates zoals op Tinder, maar om speel- of wandelafspraakjes. Je hoeft dus niet naar links of rechts te swipen op die labrador met mooie bruine ogen, maar stelt een locatie en tijd voor en kiest wie er mee mag doen.

Dates

Voor jonge puppies is het belangrijk om ze te socialiseren met andere honden, zodat ze niet bang worden. Maar het is niet voor iedereen even makkelijk om andere sociale honden tegen te komen. Ik heb bijvoorbeeld alle baasjes op straat gevraagd, maar stuk voor stuk lieten ze weten dat hun hond niet goed is met anderen.

Na het downloaden van de app had ik binnen de kortste tijd verschillende dates met leuke, sociale honden. De vriendelijkste mensen wilden met de auto naar mijn woonplaats rijden, puur om te helpen het socialiseren van mijn pup. Dat komt doordat alle gebruikers van de app iets gemeen hebben: ze houden van honden en willen alleen maar het beste voor deze dieren.

DoggyAssist

De app heeft daarom nog enkele handige secties. Mijn meest gebruikte onderdeel is tegenwoordig de ‘DoggyAssist’. Hierin vragen hondenbaasjes advies aan elkaar over specifieke situaties. Veel hondeneigenaren lopen tegen dezelfde situaties aan en kunnen daardoor als ervaringsdeskundigen advies geven.

Een kijkje in DoggyAssist en ik zie iemand die nieuwe commando’s wil leren, iemand die advies zoekt over een goede waterblazer, vragen over tandverzorging en tips over reizen met een hond. Het zijn situaties waar je mogelijk nog niet eerder over hebt nagedacht, of waar je wellicht juist zelf goed advies kunt geven.

Natuurlijk is het ook een plek waar veel mensen denken het beter te weten. Goed bedoelde adviezen kunnen zo worden afgebrand als iemand anders heeft geleerd dat een andere tactiek juist beter is. Maar dat krijg je op elke plek waar mensen met een specifieke passie met elkaar in gesprek gaan.

Niet perfect

De app is verre van perfect. Er kan bijvoorbeeld nog best wat aan het gebruiksgemak en het design worden gesleuteld. Het gebeurt ook regelmatig dat er geen meldingen van privéberichten verschijnen.

De makers hebben daarnaast duidelijk door dat de app populair is, en gaan daarom meer de commerciële kant op. Recentelijk is namelijk het onderdeel ‘DoggyDiscounts’ toegevoegd met aanbiedingen, maar dat is vooral een verkapte advertentiehoek.

Wel mooi is dat recentelijk ook ‘DoggyAlert’ is toegevoegd. Hier zijn meldingen te vinden over vermiste honden. Je kunt daar een vermiste hond invullen, of aangeven dat je een vermiste hond hebt gespot. Het hart van de app zit dus op de juiste plek.

