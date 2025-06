Nostalgie ten top: Delta Camera is dé ‘Game Boy Camera’-app voor je iPhone

De Game Boy Camera is terug van weggeweest. Met Delta Camera maak je foto’s op je iPhone alsof het weer 1998 is.

Delta Camera: dé ‘Game Boy Camera’ voor je iPhone

Wanneer je bent opgegroeid in de jaren negentig ken je ongetwijfeld de Game Boy van Nintendo nog wel. Of je had er zelfs een! Het was Nintendo’s eerste, echte handheld (draagbare spelcomputer) en hij was ont-zet-tend populair.

Game Boy Camera en Printer

Voor de Game Boy waren er verschillende accessoires beschikbaar. Misschien wel een van de bekendste apparaatjes die je op de draagbare Nintendo kon aansluiten was de Game Boy Camera (en de bijbehorende printer). In die tijd waren er nog geen smartphones met camera’s en de Game Boy Camera was daarom een van de eerste digitale camera’s die iedereen kon kopen.

De Game Boy Camera heeft behoorlijk goed verkocht en de foto’s die je ermee kon maken hadden een leuk en persoonlijk charme. Toegegeven: de resolutie was laag en je kon maar met moeite zien wat er op de foto stond. Maar zelfs dat mocht de pret niet drukken.

Delta Camera in de AltStore

Voor iedereen die nu zijn nostalgische gevoelens voelt opborrelen is er goed nieuws. De maker van de populaire Delta Game Emulator-app in de AltStore hebben een nieuwe app aangekondigd. Met Delta Camera kun je foto’s maken in de stijl van de Game Boy Camera.

Zelfs de interface heeft veel weg van de originele look op de Game Boy. En net als bij de originele Game Boy Camera, kun je op de iPhone normale foto’s maken én selfies. Daarnaast heb je ook de optie om de belichting aan te passen en te zoomen.

De app is nu te downloaden voor 3 dollar per maand via Patreon van AltStore, maar de maker is van plan de app later dit jaar voor iedereen beschikbaar te stellen.

Bezitters van een iPhone en een échte Game Boy Camera opgelet

Heb je zelfs nog een échte Game Boy Camera? En staan er ook nog foto’s op? Dan is er een manier om die kleine kiekjes over te zetten naar je iPhone. Daarvoor heb je wel een apparaatje nodig waarmee je de Game Boy Camera kunt verbinden met je iPhone. Hoe je dat precies doet zie je in onderstaande YouTube-video van Matt Gray.