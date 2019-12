Stap jij deze dagen de piste op met een snowboard of ski’s onder je voeten? Naast hetmeten van je skiprestaties via je Apple Watch Mogen ook deze 5 wintersport-apps niet op jouw iPhone ontbreken.



De beste wintersport-apps voor iOS

1. SkiFit

Behalve het inpakken van de juiste kleding en het controleren of de winterbanden wel onder de auto liggen, is het ook belangrijk je lichamelijk goed voor te bereiden. En nee, dan bedoelen we niet door te oefenen met après skiën, maar door je spieren te trainen. Tijdens het skiën en snowboarden gebruik je namelijk spiergroepen die je in het dagelijks leven niet vaak belast, waardoor de kans op blessures aanwezig is. SkiFit is een iOS-app die je helpt dit te voorkomen door de flexibiliteit en kracht te vergroten.

SkiFit is een programma van acht weken, met video’s van een uur lang waarin gecombineerd ruim 100 oefeningen aan bod komen. Vind jij een uur te lang of past het niet goed in je schema, dan kun je ook SkiFit8 proberen voor 1,99 euro. Het idee is hetzelfde, alleen duren de video’s hier maar acht minuten. Een mooie manier om je alvast voor te bereiden op de volgende skivakantie.

SkiFit BeFitApps Ltd Gratis via App Store

2. Sneeuwhoogte.nl



Behalve het trainen van die spieren, begint de pret natuurlijk al met het bijhouden van de weersverwachtingen en de actuele sneeuwhoogtes. Sneeuwhoogte.nl geeft naast een overzicht van de actuele situatie, ook piste- en liftinformatie, pistekaarten en ervaringen van andere bezoekers. Verder kun je voor jouw specifieke vakantie een nieuwe reis aanmaken, waaraan je reisgenoten kunt toevoegen en met elkaar foto’s kunt delen.

Sneeuwhoogte.nl Sneeuwhoogte B.V. 9 (110 reviews) Gratis via App Store

3. Slopes

Met Slopes ga je goed voorbereid de piste op. De app, gemaakt door een snowboarder, houdt je sprongen en afstand automatisch bij terwijl je iPhone gewoon in je zak zit . Na een skiritje kijk je in de app en zie je precies je snelheid, hoogtes, afstand en meer. Je ziet in één oogopslag wat je nog kan verbeteren. Met het privé scorebord zijn je statistieken ook te vergelijken met je vrienden. De app is makkelijk te gebruiken en werkt ook samen met je Apple Watch en met Siri.

Slopes: Ski & Snowboard Consumed by Code Gratis via App Store

4. Afdaling



De Nederlandstalige app Afdaling houdt heel precies bij hoe veel kilometer jij per dag hebt afgelegd, hoe snel je bent gegaan en welke pieken en dalen je hebt bereikt. Van de resultaten worden statistieken en grafieken gemaakt. Zo weet je je maximale en gemiddelde snelheid, behaalde hoogtes, genomen hellingen en afgelegde afstanden. Fijn is dat Afdaling registreert wanneer je in een lift zit of even pauze houdt, zodat deze gegevens je data niet verstoren. Ook het onderscheid tussen vlaktes en afdelingen wordt gemaakt. Verder kun je de statistieken en grafieken van jouw routes delen via e-mail en Google Maps, of via Facebook of Twitter aan vrienden laten zien wat jij bereikt hebt vandaag. Afdaling is zijn 99 eurocent meer dan waard.

Afdaling - ski/snowboard Appmanschap B.V. 9 (101 reviews) € 1,09 via App Store

5. Snoww

Snoww is sociale media voor op de piste. In de ski-app worden je statistieken bijgehouden en volg je je vrienden en vergelijk je de statistieken van elkaar en van andere skiërs die dag, week, maand of van het hele seizoen. Je hebt een eigen profiel en kan in de tijdlijn zien waar locals, professionals of vrienden mee bezig zijn. Ben je iets te ver afgedwaald en zie je je vrienden niet meer? In de app zie je live waar op de berg ze zich bevinden. Ben je buiten Europa? Geen probleem: de app werkt met GPS en heeft geen mobiele data nodig om je activiteit te registreren. De app kan ook gekoppeld worden met de Gezondheid-app van Apple.