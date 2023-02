Vergeet Mastodon: Damus is hét Twitter-alternatief

De app Damus van Nostr is beschikbaar in de App Store. Nostr is een social network uit de stal van Twitter mede-oprichter Jack Dorsey. Maar is het daarom meteen ook een goed alternatief voor Twitter? iPhoned laat je zien wat je met Damus kan.

Wat is Nostr?

Het doel van Nostr is om iedereen de mogelijkheid te geven een eigen sociaal netwerk te creëren voor een select aantal mensen. Nostr bestaat al langer en was ook al voor iedereen toegankelijk, maar met de komst van Damus gebruik je het op je iPhone of iPad, gewoon via een app uit de App Store.

Damus is dus heel geschikt om je een eigen sociaal netwerk te maken en te beheren, bijvoorbeeld voor je vrienden of voor je bedrijf. Je kunt het zien als een soort Twitter voor een groep mensen die je zelf selecteert. Wat dat betreft lijkt het ook een beetje op Mastodon, waar je een eigen server kiest voor een soort geïndividualiseerd netwerk met onderwerpen die jij interessant vindt.

De werking van Damus

Om de app te gebruiken heb je geen server of technische kennis nodig en zelfs geen Nostr-account. Nostr is dan ook geen platform, maar een protocol. Er is geen bedrijf, er zijn alleen maar ontwikkelaars die bijdragen aan het protocol. Wel is het een stuk toegankelijker dan Mastodon, waar je al een uitleg nodig hebt om te beginnen. Alleen blijft je Nostr altijd redelijk privé, met alleen mensen die je écht kent. Dat ligt met name aan de manier waarop je mensen toevoegt.

Alles wat je nodig hebt is namelijk een Public Key, waarmee je geïdentificeerd wordt. Je hoeft dus ook geen telefoonnummer, naam of e-mailadres op te geven. Bovendien worden berichten op Damus niet gecensureerd. Logisch ook, want het blijft altijd in een vrij gesloten groep. Uiteraard worden alle berichten wel versleuteld met end-to-end encryptie.

Damus voor iPhone en iPad

Damus had al een paar weken eerder in de App Store kunnen staan, maar Apple heeft de app meerdere keren afgewezen voor zijn App Store. Damus heeft vervolgens wat zaken aangepast, waaronder de omschrijving en categorie waarin de app in de App Store moest komen.

Of Damus daadwerkelijk zal aanslaan, is voorlopig nog afwachten. Maar aangezien grote sociale netwerken zoals Twitter en Facebook steeds meer omstreden zijn, is Damus op zijn minst een interessante optie.