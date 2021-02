Naast Snapchat, TikTok, Instagram en Facebook dient een nieuw sociaal netwerk zich aan. Dit is Clubhouse: een sociaal netwerk waarbij audio op de eerste plaats komt. Hier lees je er alles over.

Clubhouse FAQ: nieuw sociaal netwerk uitgelegd

Terwijl sommige mensen pas net gewend zijn aan TikTok, is Clubhouse hard op weg om de volgende hype in social media-land te worden. Ook in Nederland wint de app aan populariteit. Hoog tijd dus om de belangrijkste vragen te beantwoorden.

1. Wat is Clubhouse?

Clubhouse is een nieuw sociaal netwerk dat volledig om audio draait. Je kunt dus niet je camera aanzetten; enkel toegang tot je microfoon is nodig. De app is voorlopig enkel beschikbaar voor iOS. Volgens een marktonderzoek van Sensor Tower is de app inmiddels 14.000 keer geïnstalleerd in Nederland, wereldwijd staat deze teller op 4,1 miljoen.

Dat zal de komende tijd alleen maar toenemen, nu onder meer Elon Musk al is gearriveerd in de app. Dat leverde al meteen een toename aan populariteit op. Reken er maar op dat Clubhouse snel in de App Store-ranglijsten zal stijgen als meer bekende namen op deze manier in de app van zich laten horen.

2. Hoe werkt Clubhouse?

Als je Clubhouse voor het eerst opstart, vraagt de app naar je contacten en je interesses. Op basis hiervan stelt de app ‘kamers’ (of Rooms) aan je voor. Door aan een kamer deel te nemen, kun je meeluisteren of meepraten met gesprekken over allerlei onderwerpen. Zo zijn er kamers voor muzikanten, maar ook bekende acteurs die kamers aanmaken om het gesprek met fans aan te gaan.

Je kunt ook zelf een Room aanmaken: deze kun je openstellen voor iedereen, enkel de mensen die je volgt of enkel mensen die je handmatig uitnodigt. Zo kun je bijvoorbeeld een groep maken voor je vrienden om even bij te kletsen. Een andere manier om Clubhouse te gebruiken is om gewoon aan kamers deel te nemen en mee te luisteren. Als een soort live-podcast dus.

3. Waar kan ik allemaal naar luisteren of over praten?

Clubhouse heeft een uitgebreide ‘Explore-functie’ die jou laat zien wat je allemaal kunt doen in de app. Door in het startscherm op ‘Find more people to follow’ te tikken, kun je zien welke contactpersonen de app al gebruiken. Die kun je volgen, zodat je er het gesprek mee aan kunt gaan.

Daaronder staat het ‘Find converstations about’-overzicht. Daar zie je per onderwerp kamers waar mensen op dat moment in aan het praten zijn. De onderwerpen lopen enorm uiteen. Van mensen die praten over het ouderschap tot discussies over wielersport, games en geloof. Besluit je een kanaal te volgen, dan krijg je een melding zodra er een gesprek start. Dan kun je er daarna met een druk op de knop aan deelnemen.

4. Hoe zit het met moderatie?

Eind januari deelde de makers van Clubhouse een uitgebreide verklaring op het gebied van moderatie. De app wil een platform zijn voor een divers geluid, van BLM-discussies tot complete spelshows die in de app gehouden worden. Komen gebruikers ongepaste taal of haatdragende onderwerpen tegen, dan kun je hiervan een melding maken in de app.

Bovendien is Clubhouse in zijn huidige vorm nog best klein. De grote vraag is hoe dit vraagstuk zich ontwikkelt als iedereen zonder uitnodiging aan de slag kan gaan met de app.

5. Clubhouse downloaden en het invite-only-systeem

Je kunt de Clubhouse-app gratis downloaden uit de App Store. Check daarvoor de link onderaan dit artikel. Je kunt er dan nog maar weinig mee: voorlopig heb je een uitnodiging nodig om Clubhouse te kunnen gebruiken.

Deze ‘Clubhouse Invite’ kun je alleen krijgen van iemand die de app al gebruikt. Zodra jij een uitnodiging hebt, krijg jij ook weer een uitnodiging om aan iemand anders te geven. Zo neemt het aantal gebruikers dat toegang heeft tot de app langzaam maar zeker toe.