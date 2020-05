Chromecast in combinatie met de iPhone en iPad: zo werkt het

Google Home Gratis

De Chromecast is één van de beste gadgets van de afgelopen jaren. Wat is er allemaal mogelijk met een Chromecast in combinatie met een iPhone of iPad? We lichten de functionaliteit en de beste Chromecast-apps voor je uit!

Chromecast kopen in Nederland

Via de Google Store is de Chromecast aan te schaffen. Hij kost 39 euro en wordt gratis verzonden. Elke bestelde Chromecast wordt binnen één tot twee werkdagen bij je afgeleverd. Nu duurt dit wellicht iets langer vanwege beperkingen door het coronavirus.

Wil je de Chromecast kopen, check dan de prijzen op zustersite Android Planet. Daar vind je ook een uitgebreide Chromecast review.

De beste Chromecast-apps op een rijtje

Met de hdmi-dongle tover je elke ‘domme televisie’ om tot een Smart TV door een wifi-verbinding aan de tv toe te voegen. Je steekt het apparaat in de hdmi-poort van je televisie en vervolgens kun je content vanaf je iPhone of iPad naar de televisie streamen.

Sinds de originele Chromecast zijn er verschillende versies van de dongle verschenen. De tweede generatie Chromecast, die je op de afbeelding hieronder ziet, heeft een nieuw design en kan overweg met 5GHz-netwerken. Die zijn doorgaans sneller en stabieler dan 2.4GHz-netwerken. Met de Chromecast Audio breng je een oud setje speaker weer tot leven. Je plugt de hdmi-dongle in met de koptelefoonaansluiting en kunt vervolgens verschillende muziek-apps en diensten gebruiken om liedjes te streamen. Tot slot is er de Chromecast Ultra, die ook met 4K-content overweg kan.

Via apps (die Chromecast ondersteunen) worden de mogelijkheden van het media-apparaat verrijkt en meer mogelijk met video, audio en foto. Om de Chromecast in te stellen, heb je de Google Home-app nodig. Die kun je gratis installeren via de App Store. Hieronder zetten we enkele populaire Chromecast-apps op een rij, die je kunt gebruiken om multimedia naar je tv te streamen.

1. Netflix

Netflix is een fijne app om met de Chromecast te gebruiken. Bovendien is de dienst enorm populair in Nederland en België. Via diverse kanalen wordt er gebruikgemaakt van de videostreamdienst, waaronder ook via de iOS-app. Start je de app op, dan kun je bovenin de hdmi-dongle kiezen als videobron. Netflix stuurt dan alle informatie door naar de televisie, waarna je in full-hd-kwaliteit een film of een serie op je tv kunt kijken. Met de knopjes op het scherm van je iOS-apparaat zet je de film of serie op pauze, of verander je het volume.

2. Plex

Plex is een mediacenterdienst die voornamelijk wordt gebruikt om films en series te ordenen en op andere devices beschikbaar te maken. Zo kun je lokale content op je pc, laptop of netwerkschijf naar de Chromecast streamen middels deze iOS-app. Fijn aan Plex is het overzichtelijke ontwerp, de grote hoeveelheid functies en de Chromecast-ondersteuning. Net als bij Netflix zie je op het scherm diverse knopjes om je media te bedienen.

3. YouTube

In iedere vriendengroep herkenbaar. Iemand heeft een mooi filmpje op YouTube gevonden en wil deze op een gezellige avond met anderen delen. Gevolg is dat iedereen naar een klein schermpje moet staren. Met de Chromecast kun je video’s ook doorsturen naar je televisie. Het gebruik is simpel: je drukt op de videobron-knop, kiest de Chromecast en alle video’s worden automatisch op je televisie afgespeeld. Waarschijnlijk één van de belangrijkste redenen om een Chromecast in huis te halen, aangezien YouTube de grootste, gratis videodienst ter wereld is.

4. Spotify

De grootste en populairste muziekdienst is ongetwijfeld Spotify. Deze app is vooral fijn met de Chromecast Audio, omdat je gemakkelijk muziek doorstuurt naar een setje speakers. Heb je je Chromecast verbonden, dan moet je zorgen dat de dongle en je iOS-apparaat op hetzelfde wifi-netwerk zitten. Volgens kun je muziek kiezen en onderin bij ‘Beschikbare apparaten’ de Chromecast selecteren. Simpel en snel.

5. NPO

Met de NPO-app kijk je de programma’s van de Publieke Omroep gratis op je iPhone of iPad, maar er is natuurlijk ook Chromecast-ondersteuning. Open je de app voor het eerst, dan krijg je direct een melding dat je kunt beginnen met streamen. Helaas is – bij de gratis versie althans – de beeldkwaliteit niet om over naar huis te schrijven. Heb je een betaald NPO Plus-abonnement, dan kun je je favoriete programma’s wel in full-hd naar je televisie streamen.

6. RealTimes: Video Maker

RealTimes: Video Maker kiest de leukste foto’s en video’s op je iOS-apparaat, en maakt er vervolgens een collage of videoverhaal van. Die kun je vervolgens gemakkelijk naar de Chromecast streamen. Doordat de app gratis is, bevat RealTimes wel minder functies dan de concurrentie.

7. Google Foto’s

Google Foto’s is een handige app die een stukje slimmer en uitgebreid is dan de standaard Foto’s-app van Apple. Een fijne feature is dat de applicatie ook Chromecast-ondersteuning heeft, zodat je kiekjes op het grote scherm kunt toveren. Ideaal als je op een verjaardag je vakantiefoto’s aan de visite wil laten zien. Door te swipen wissel je van foto of video, waarbij het logischerwijs wel noodzakelijk is dat je beelden naar Google Foto’s back-upt.

8. TuneIn Radio

Met TuneIn Radio krijg je toegang tot een enorm aanbod van radiostations, waar je via een wifi- of mobiele internetverbinding naar kunt luisteren. In de app vind je bovendien een heleboel podcasts, waar je je op kunt abonneren en op deze manier volgt. De app laat je ook naar lokale radiostations luisteren en werkt met zowel de reguliere Chromecast als Chromecast Audio. Houd er rekening mee dat er wel advertenties aanwezig zijn, al kun je die middels een in-app aankoop verwijderen.

De Chromecast specificaties op een rijtje

Hdmi-stick met wifi

Chrome OS

Krijgt stroom via micro-usb-poort

Te gebruiken met je smartphone, tablet of laptop

Gewicht: 39 gram

Releasedatum: september 2015 (tweede generatie)