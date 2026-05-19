CarPlay heeft er 6 populaire apps bij – en die ga je véél gebruiken

Opgelet als je regelmatig CarPlay gebruikt! Maar liefst zes populaire apps zijn nu beschikbaar in CarPlay en die ga je vermoedelijk veel gebruiken.

Populaire apps in CarPlay

Goed nieuws voor gebruikers van CarPlay! Het besturingssysteem heeft er de laatste tijd veel nieuwe applicaties bijgekregen. Dat heeft te maken met een aanpassing van Apple, want het bedrijf staat eindelijk chatbots die werken met kunstmatige intelligentie toe in CarPlay. Populaire apps op je iPhone zijn daardoor sinds kort ook beschikbaar in CarPlay. Benieuwd welke dat zijn? Wij zetten ze voor je onder elkaar!

1. ChatGPT

Kan je inmiddels niet meer zonder ChatGPT op je iPhone? In dat geval heeft CarPlay er een hele handige én populaire app bij, want je kunt ChatGPT eindelijk gebruiken op het scherm in je wagen. Met spraakopdrachten kun je vragen aan de chatbot stellen, die vervolgens ook spraakgestuurd antwoorden geeft. Je kunt geen teksten typen of afbeeldingen genereren in CarPlay, zodat de applicatie veilig blijft om te gebruiken.

2. Google Meet

Google Meet is sinds de pandemie één van de populairste apps om digitaal te vergaderen en dat is nu ook in CarPlay mogelijk. De applicatie is nu beschikbaar op het scherm in de wagen, waardoor je eenvoudig onderweg deel kunt nemen aan een meeting. Sta je in de file en dreig je een vergadering te missen? Dan kun je met de Google Meet-app alsnog deelnemen aan de bijeenkomst. Google Meet heeft alleen ondersteuning voor audiogesprekken, video is niet toegestaan in CarPlay.

3. WhatsApp

WhatsApp is zonder twijfel de populairste app die in CarPlay een grote update heeft gekregen. Waar je eerder alleen Siri kon gebruiken in de aangepaste versie van WhatsApp in CarPlay, heeft de berichtendienst nu een volwaardige applicatie. WhatsApp in CarPlay toont nu je recente chats, telefoongesprekken en je favoriete contacten. Het versturen van berichten gaat nog steeds met spraakbediening.

4. Perplexity

Naast ChatGPT heeft CarPlay ondersteuning gekregen voor meer chatbots. Eén daarvan is Perplexity, een populaire app van de iPhone die je nu ook in CarPlay kunt gebruiken. Perplexity werkt als een AI-zoekmachine en helpt je met het vinden van antwoorden bij je zoekopdracht. Dat is het voordeel in vergelijking met ChatGPT, bij Perplexity zijn antwoorden vaak meer up-to-date en betrouwbaarder.

5. Grok

Inmiddels is ook Grok beschikbaar in CarPlay. Grok is eveneens een chatbot die werkt met kunstmatige intelligentie en antwoord geeft op je vragen. Groot verschil met populaire apps als ChatGPT en Perplexity is dat Grok een applicatie is van X, voorheen Twitter. Grok is meermaals negatief in het nieuws geweest door het genereren van naaktbeelden. Dat probleem is inmiddels verholpen, al hoef je daar bij CarPlay geen zorgen over te hebben. Grok werkt alleen met spraakopdrachten, net als andere chatbots in CarPlay.

6. Audiomack

Audiomack is de laatste populaire app die je nu in CarPlay kunt gebruiken. Met deze muziekdienst luister je eenvoudig naar onafhankelijke artiesten, die niet zijn aangesloten bij een platenlabel. Audiomack werkt hetzelfde als bijvoorbeeld Spotify en biedt toegang tot afspeellijsten, albums en een eigen bibliotheek. De muziekdienst is enorm populair op de iPhone en kun je nu eindelijk gebruiken op het scherm in je auto.

Gebruik je deze applicaties regelmatig op je iPhone? Dan kun je ze vanaf nu ook naar CarPlay brengen. Ga daarvoor op je iPhone naar 'Instellingen > Algemeen > CarPlay > Mijn auto's > Apps' en sleep de nieuwe apps naar de gewenste plek in CarPlay. Het is aan te raden om veelgebruikte applicaties bovenaan te plaatsen, zodat ze direct op het scherm in je wagen verschijnen.