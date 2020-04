Ben je moeilijk ter been en heb je hulp nodig bij de boodschappen? Zoek je een goede oppas in de omgeving? Of wil je op de hoogte blijven van lokale nieuwtjes? Het is allemaal mogelijk met buurt-apps. Dankzij deze apps weet je wat er speelt in de buurt.

De beste buurt-apps

De coronacrisis zorgt ervoor dat een groot deel van de bevolking noodgedwongen thuiszit. Om toch sociaal contact te onderhouden maken we in toenemende mate gebruik van digitale alternatieven, zoals buurt-apps.

Dankzij lokale apps kun je niet alleen contact onderhouden met buurtbewoners, maar ook bijvoorbeeld elkanders spullen/diensten lenen. Dit is handig voor wanneer je een ladder zoekt,

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Grappig genoeg hebben we dankzij alle technologie steeds meer de drang om elkaar fysiek te ontmoeten. Buurt-apps spelen in op deze behoefte. Je kunt hiermee op zoek naar contact met buurtbewoners, spullen (uit)lenen en bijvoorbeeld waarschuwen voor inbraakgevaar. Dit zijn volgens ons de beste buurt-apps.

1. Peerby: Marktplaats, maar dan voor lenen

Peerby is een hele bekende buurt-app. Je kunt het vergelijken met Marktplaats, maar in plaats van dat je spullen koopt, leen je ze. Zodra je je hebt aangemeld zie je een kaartje van jouw buurt met daarop allemaal groene stippen. Dit zijn buurtbewoners die op zoek zijn naar een voorwerp.

Tik hierop om te zien wat men precies zoekt. Vervolgens kun je aangegeven of je dit voorwerp hebt, en welk tijdstip het best uitkomt. Ook kun je natuurlijk zelf verzoeken uitzetten, of je nou een statafel, leenauto of boormachine zoekt. Zodra iemand reageert krijg je de mogelijkheid om een chat te starten.

Een groot voordeel van Peerby is dat de app relatief veel gebruikers heeft, in tegenstelling tot sommige andere buurt-apps. Wel is het jammer dat de verhouding zoekenden/aanbieders scheef is. Veel meer mensen zijn op zoek naar spullen, dan dat er producten worden aangeboden.

Peerby Peerby 4,4 (33 reviews) Gratis via App Store

2. NextDoor: Facebook voor buurten

Daar waar Peerby om het lenen van producten draait, staat onderling contact centraal bij Nextdoor. Deze lokale-app kun je het best omschrijven als Facebook, maar dan op wijkniveau. Buurtbewoners delen nieuwtjes, geven tips door en houden elkaar alert op bijvoorbeeld inbreukgevaar.

Het onderlinge contact is dan ook de kracht van Nextdoor. In deze tijden van digitalisering kun je zodoende alsnog een band opbouwen met buurtbewoners. Aan de andere kant legt deze sociale cohesie ook nadruk op het nadeel van Nextdoor. Waar mensen met elkaar praten, wordt geroddeld.

Bovendien moet je rekening houden met het privacy-aspect. Niet iedereen vindt het fijn wanneer in Nextdoor bijvoorbeeld direct wordt geklaagd over een scheef geparkeerde auto, terwijl jij snel even iets moest uitladen. Bovendien zijn dergelijke verwijten al snel olie op het vuur van smorende burenruzies.

Al met al is Nextdoor een gelikte app die aan Facebook doet denken. Jammer genoeg kopieert de app ook enkele negatieve trekjes van het grootste sociale medium ter wereld, zoals een overdaad aan reclame. Wel slaagt de app erin om buurtbewoners met elkaar in contact te brengen.

Nextdoor - De betere Buurtapp Nextdoor 8,6 (7331 reviews) Gratis via App Store

3. Buurtapp: tussen Nextdoor en Peerby in

Buurtapp is vergelijkbaar met Nextdoor, maar persoonlijker. Direct na het opstarten kun je bijvoorbeeld aangeven wat jij als ‘jouw buurt’ beschouwt, in plaats van dat de keuze voor je gemaakt wordt. Zodoende kun je filteren op straat-, buurt-, wijk- en stadsniveau.

Qua functionaliteit staat Buurtapp tussen Peerby en Nextdoor in. Bewoners maken een profiel aan, waarna je met elkaar kunt chatten. In je profiel geef je bijvoorbeeld aan hoe lang je al in de wijk woont, en wat je interesses zijn. Ook is het mogelijk om oproepjes te plaatsen. Dit is handig voor wanneer je bijvoorbeeld op zoek bent naar een boekenclubje.

Verder wordt Buurtapp gebruikt als discussieclub. Bewoners in mijn wijk roepen elkaar nu bijvoorbeeld op om beren voor het raam te plaatsen ter afleiding van de coronacrisis. Verder keuvelen mensen in openbare berichten over de opening van nieuwe winkel en restaurants, of juist het verdwijnen van voorzieningen.

BuurtApp Buurtcontact.nl 5,2 (42 reviews) Gratis via App Store

Andere buurt-apps

Het nadeel van veel buurt-apps is dat er relatief weinig gebruikers opzitten, helemaal wanneer je in een kleine gemeente woont. Je kunt daarom ook proberen of er lokale groepen op bijvoorbeeld Facebook actief zijn. Dit platform heeft veel meer gebruikers en kan ideaal zijn voor het bijhouden van lokale ontwikkelingen.



Burgernet Burgernet 5,4 (117 reviews) Gratis via App Store

Veiligebuurt meldingen, nieuws Veiligebuurt B.V. 8,2 (238 reviews) Gratis via App Store

Ook zijn er nog hele specifieke lokale-apps, zoals Burgernet. Deze app houdt je op de hoogte van politiemeldingen. Bovendien kun je zelf je steentje bijdragen bij het opsporen van vermiste personen, of door opvallende verschijningen te melden. Veiligebuurt is eenzelfde soort app en houdt je op de hoogte van lokale meldingen, Amber Alerts en meer.

Tot slot kun je ook kijken of er een lokale buurtpreventie-WhatsApp-groep in jouw buurt actief is. In deze groepen delen buurtbewoners handige nieuwtjes met elkaar, waarschuwen voor verdachte personen en nodigen mensen uit voor de buurtborrel. Laatstgenoemde moet je voorlopig even digitaal doen, maar het idee is leuk.

WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. 9,2 (480829 reviews) Gratis via App Store

Conclusie: er is niet 1 beste buurt-app

Zoals je hebt kunnen merken zijn er een hoop verschillende buurt-apps, die allemaal hun eigen sterke en zwakke punten hebben. Bovendien hoef je dus niet eens een speciale buurt-app te downloaden wanneer je tevreden bent met de lokale Facebook-groep of WhatsApp-groepchat.

Besef bovendien dat je ook in buurt-apps voorzichtig moet zijn met het delen van gegevens. Iedereen kan zich immers voordoen als buurtbewoner.

Wanneer jij in een groep bijvoorbeeld aangeeft binnenkort een paar dagen van huis te zijn is dat kat op het spek binden voor inbrekers. Ook is je locatie van belang. Daar waar de ene buurt-app in jouw omgeving misschien populair is, kom je bij het volgende programma vrijwel niemand tegen. Probeer ze daarom vooral zelf uit.

Op de hoogte blijven al het Apple-nieuws, nieuwe apps en handige tips? Download dan de iPhoned-app of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.